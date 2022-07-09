安倍來台吃飯「自曝剛搭計程車來」眾人傻！他回憶：馬英九被罵爆

▲安倍晉三因動脈失血過多過世。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

安倍晉三8日遭槍擊驟逝，他被封稱「與台灣最友好的首相」，回顧安倍2010年訪台時，還發生「小黃事件」意外插曲，他與民進黨高層餐敘完要回到下榻飯店，結果未搭乘外交部座車，而是搭計程車去續另一攤販局，讓網友回憶驚呼，「馬英九（政府）因為這事件還被罵了一番！」

一名網友在PTT回憶表示，記得安倍在當上第二次首相前，有來鬼島參訪，之後安倍要去找朋友，「結果外交部沒安排專車專用？然後安倍自己招了台鬼島計程車就出發了，後來馬英九（政府）因為這事件還被罵了一番，安倍回去日本沒多久，就二度就任首相。」

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對此，原PO直言，「感覺安倍人很親民，有沒有當初載到安倍那台計程車的掛？」底下網友則熱議，「他是政治世家後代，這樣的確蠻親民」、「他有去看花博坐遊覽車」、「司機不會日文，沒辦法喇賽」、「嚴重失禮，外交上可能被解讀成故意羞辱」、「有被繞路加錢嗎」。

回顧安倍搭小黃續攤事件，是發生在2010年10月底，安倍與前總統馬英九會面，同時拜訪已故總統李登輝及時任民進黨主席蔡英文，結果一行人餐敘結束後，安倍卻未搭外交部座車回到下榻飯店，而是自行改搭計程車與民進黨人士續攤，引起民進黨狂轟外交部失職。

據了解，當時民進黨立委蕭美琴透露，安倍抵達餐廳時完全無任何異狀，直到餐局結束後，他才自述是搭計程車來的，讓全場人都感到驚訝。

面對各界輿論，事後，安倍的親弟弟岸信夫則透過友人轉述，安倍與友人餐敘是屬私人行程，並非外交部讓他自行搭計程車赴約的狀況。

▲安倍晉三遺體運離奈良。（圖／路透社）



至於安倍真正死因，奈良警方表示，導致安倍晉三的直接死亡原因為「左手的動脈嚴重損傷」，失血過多導致死亡。

奈良縣立醫科大學主治醫師福島英賢表示，安倍晉三送醫時已是心肺停止狀態，在頸部發現2處彈孔，子彈深及心臟處，心臟被開了一個洞，疑似就是子彈造成的，「子彈穿透了安倍先生的胸口……，我們還在心臟發現一個很大的洞」。

▼山上徹也朝安倍背後連開2槍。（圖／路透）

