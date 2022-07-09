首屆分科測驗下週一登場　明下午開放查看試場「這些人不能來」

▲分科測驗明（10日）下午開放查看試場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）將在下週一、二（7/11、12日）登場，今年共有2萬9085人報考，明（10日）下午 2 時至 4 時開放查看試場，大考中心提醒，考生與家長不可進入試場內，且要全程配戴口罩，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場，而確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，則請勿前往查看試場。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心統計，今年共有2萬9085人報考，比去年指考的4萬918人，大減超過1萬人。

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根據大考中心資料，在7個考科當中，以報考數甲1萬8544人最多，其次為化學1萬6325人、物理1萬5942人、公民與社會1萬4891人、歷史1萬4383人、地理1萬3592人、生物1萬965人。

大考中心已經在上月24日公布分科測驗防疫措施，原則上與學測相似，除每間試場人數降載到36人、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

▲輕症與無症狀者將在全台20縣市居家照護考(分)區應考。（圖／大考中心提供）

大考中心再次提醒，即日起到考試當天，若屬於上述類別考生需要到大考中心填寫資料，未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，考前一天也不開放看考場，確診及具感染風險考生，除要攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另請攜帶由「COVID-19 自主填報專區」所列印的「確診(輕症/無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」），通報單請考生進入考（分）區時出示，另同意書則請簽署後繳交給考（分）區試務人員。

此外，大考中心也提醒確診（輕症／無症狀）以及屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，考試時前往考場交通，僅能依填報時所選搭乘防疫計程車或是由同住家人1人駕車接送。若由同住家人接送，車上請全程配戴口罩，考生坐於後座並不可飲食。考生到達考（分）區試場大樓門口後，將有試務人員引導試場動線。