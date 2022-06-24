中重症生不能考分科測驗　招聯會曝4補救措施「這些科系不適用」

▲大考中心主任周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測，開放輕症或無症狀確診生應考。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗（前身指考）將在7月11、12日舉行，今年首度開放確診的輕症或無症狀居家照護考生應考，但中重症考生則無法應考，或有考生因疫情無法全程考完，大學招生委員會聯合會今（24日）表示，上述考生可向招聯會申請適用分發入學招生管道補救措施，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組則無法適用。

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▲對於中重症或因疫情關係不能全程參與分科測驗考生，招聯會提出補教措施。（圖／招聯會提供）

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心統計，今年共有2萬9083人報考，其中又以報考數甲1萬8544人最多。

大考中心今早舉行分科測驗防疫措施記者會，大考中心周兆民表示，今年分科測驗大致比照今年學測，除每間試場人數降載，也不開放親友陪考，其中更首度開放確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20個獨立考場應考。

不過，今年分科測驗不開放中重症考生應考，加上沒有補考，日前教育部長潘文忠曾提及，確診生若演變為中重症，教育部會跟招聯會做研處，會思考相關的協助輔導入學方式，但可能無法符合學生期待到高競爭的科系。

招聯會執行秘書王文俊今天表示，因確診而無法參加分科測驗考生，或因防疫規定無法全程考完的考生，可向招聯會申請適用分發入學招生管道補救措施，選填分發入學管道校系，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組，則無法適用。

王文俊進一步說明，適用補救措施的考生，必須是已經報名今年分科測驗，因防疫規定導致無法應試或無法全程參與考試，且通過今年分發入學招生管道證明文件審查，提出因疫情無法應試的相關佐證資料，在7月8日上午9點起到 7 月13日下午5點止，透過網路向招聯會申請，經招聯會審查認定通過後，在7月27日下午4點30分止，繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8 月中旬個別通知錄取結果。

▲對於中重症或因疫情關係不能全程參與分科測驗考生，招聯會提出補教措施。（圖／招聯會提供）

王文俊指出，分發原則及審查方式有四類，符合適用條件的考生得選擇其中一類，第一類是選擇分發入學管道志願校系考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填 6 個志願，按獲錄取校系及志願序分發。若考生有參加今年學測/術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

王文俊表示，第二類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，可以申請分發原繁星錄取校系；第三類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，選擇1個校系分發；第四類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，選擇 1 個校系分發，但因為 111 學年度學測無考生因防疫規定缺考，所以今年將無適用此類方式考生，其中第二、三類是直接獲分發，第一類 6 個志願錄取與否是由校系審查後決定，皆採外加名

額。