分科測驗應考資訊後天開放查詢　建議考生列印、考試時攜帶

▲大考中心提醒考生，下週一起開放應考資訊查詢。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗（前身指考）將在7月11、12日舉行，今年共有今年共有2萬9083人報考，大考中心今（2日）指出，下週一（4日）上午起在大考中心網站，將開放應考資訊查詢，內容含考生姓名與號碼、試場、無冷氣試場（有申請無冷氣試場者）、報名科目、考試日程及注意事項，建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心統計，今年共有2萬9083人報考，其中又以報考數甲1萬8544人最多。

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▲大考中心表示，今年分科測驗防疫措施大致比照學測，但首次開放確診輕症與無症狀者應考。（圖／大考中心提供）

大考中心在上月24日已經公布分科測驗防疫措施，原則上與學測相似，除每間試場人數降載、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，在全台20縣市居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

大考中心也再次提醒考生，7月4日起到考試當天，若屬於上述類別考生需要到大考中心填寫資料，未主動通報被查獲則取消資格且不予補救，考前一天也不開放看考場，請考生注意。

大考中心指出，下週一上午9時起，開放分科測驗應考資訊查詢，內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、無冷氣試場（有申請無冷氣試場者）、報名科目、考試日程及注意事項，建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，考生到大考中心網站「111 分科測驗試務專區」查覽、列印。