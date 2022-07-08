鐵道局訂「國家鐵路安全計畫」　台鐵113年公司化「要最高安全」

▲台鐵日前進行路線安全查核。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵普悠瑪號和太魯閣事故後，交通部推動台鐵安全改革，除訂定113年1月台鐵公司化掛牌外，交通部鐵道局仿效民航監理制訂「國家鐵路安全計畫」，強化鐵路安全監哩，交通部長王國材表示，已要求台鐵改革持續精進，在台鐵公司113年1月掛牌時要達到最高安全績效。

交通部推動台鐵安全改革，王國材今(7/8)日聽取鐵道局報告國家鐵路安全計畫推動情形，由鐵道局報告仿效民航監理已制訂的「國家鐵路安全計畫」，王國材會中指指示，台鐵局推動SMS安全管理系統及鐵道局強化安全監理功能皆應檢核其有效性，尤其重視確實落實；未來國家鐵路安全計畫提升高度由交通部發布，並逐步修訂，配合台鐵公司113年掛牌時達到最高安全績效。

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▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材表示，鐵路安全不僅是國人關切的議題，更是交通部的重點政策之一；他更重申台鐵改革是「現在進行式」，將透過落實SMS安全管理系統、建立風險管理機制、第三方安全評鑑、訂定安全指標與自願報告系統等措施，強化組織運作與行車安全。

會中王國材也要求台鐵局及鐵道局應適時檢討自願報告系統推動成效，適時公布自願報告處理情形，鼓勵鐵路機構員工主動發覺問題進行通報。

▲交通部推動台鐵安全改革。（圖／台鐵提供）

交通部表示，將於每季召開推動小組會議，積極檢核鐵路機構安全水準，提出改善建議或修正方向，並滾動檢討國家安全指標、目標值及對外公布相關改善結果。