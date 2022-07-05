從太魯閣號出軌分析公共工程弊端　技師講真話被警告...法官挺他

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道口撞擊邊坡滑落的工程車而高速出軌，造成49死的重大傷亡事故。（資料照／記者蕭可正攝）

記者黃哲民／台北報導

土木技師朱弘家去年上電視談話節目，評論當時剛發生的台鐵太魯閣列車花蓮清水隧道出軌事故，以自身專業分析錨釘「大概是所有公共工程裡最容易作弊的」等語，行政院公共工程委員會認為指朱男發言前未查證、有誤導大眾之虞，以他違反「應謹言慎行」的技師規範為由，記他警告處分，朱提告抗罰，台北地院認定工程會的處分有箝制言論自由之虞，判朱男勝訴免罰，可上訴。

太魯閣列車出軌事故發生於去年（2021年）4月2日上午9點多，台鐵包商李義祥在北迴鐵路花蓮清水隧道口旁施工，工程車滑落邊坡停在軌道上，南下第408次太魯閣列車隨即駛來、迎面撞上而出軌，高速衝擊力造成全車滿載498人中，有49人不幸罹難，另200多人輕重傷，是台鐵近半世紀以來最嚴重事故，李男等人被起訴涉犯過失致死等罪嫌，仍在一審審理。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道口撞擊邊坡滑落的工程車而高速出軌，搜救人員趕抵現場協助乘客脫困。（資料照／記者蕭可正攝）

本案土木技師朱弘家在台中執業，不但資深，還做過台中市土木技師公會常務理事，獲公會推薦為採購評選委員會專家學者建議名單的人選，去年4月8日，他應邀到東森新聞《這！不是新聞》談話性節目，與節目其他來賓討論太魯閣列車出軌事故相關話題。

當時節目主持人提問：「好，那兩個問題，因為看到媒體是這麼講的，第一個是，林義祥（應為李義祥，係主持人口誤）他的錨釘人家要用3米他用一米半，不夠長，很危險，第二個，灌漿不是每一支錨釘都灌。」朱弘家答稱：「沒有錯，那現在跟你講，這個錨釘對不對啊，大概就是所有公共工程裡面，最容易作弊的。」等語。

工程會得知朱弘家本案在電視節目的說法，認為他以「技師」專業身分發言，大眾容易信任，但評論重大事故前沒先詳加查證，僅憑節目引用媒體報導的「爆料」內容，就以個人臆測及推論，發表毫無根據的判斷，使得一般大眾誤解公共工程品質偷工減料，工程會指朱男違反土木技師「應謹言慎行」的倫理規範，去年經由技師懲戒委員會決議，記朱男警告處分。

朱弘家不服，提起訴願、覆審企圖翻案都被駁回，因此提起本件行政訴訟抗罰，強調本案發言不是針對出軌事故，而是以自身專業，揭露地錨施工工法與常見弊端，因為社會大眾多半不懂，他基於土木技師「提升公共及民間工程品質的責任」，才答應上電視節目說明，希望監造單位或主管機關要重視。

朱弘家自認沒違反「謹言慎行」的倫理規範，他接話主持人的發問，雖說了「沒有錯」，但語意不是肯定主持人所提的爆料內容，他要講的是「錨釘如果不夠長，會很危險」這件事，這是攸關公益且可受公評之事，絕非誤導大眾對公共工程品質產生疑慮，工程會的處分不但箝制言論自由，更害他被踢出採購評選委員名單，侵害他的工作權。

工程會抗辯指出，技師懲戒制度是督促技師善盡專業責任，確保大眾能獲得一定程度服務品質與安全保證，若犯錯後以言論自由遭箝制或工作權遭侵害為由拒絕受罰，懲戒制度豈非徒具形式。

法官審理時勘驗節目錄影，認定朱弘家是針對當時全國關注的列車出軌事故，經節目主持人發問引導，而說出錨釘「大概是所有公共工程裡最容易作弊的」等語，並進一步解釋作弊方法是利用監工不會全程在工地的空檔，將「3米的岩釘車子全部載走，之後運來的是什麼？1.5公尺的」。

法官認為公共工程品質屬於公益，朱弘家根自己專業與經歷，出於善意分析公共工程可能發生的弊端，促使主管機關檢討改進，顯難認定朱男本案有違反「謹言慎行」的情形，反而是工程會的處分有箝制言論自由、造成寒蟬效應之虞，據此判決撤銷工程會對朱男的處罰，可上訴。