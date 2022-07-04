不爽行李撞門吵到他！台鐵狂男怒踹25歲短褲妹　列車長出手救美

▲不爽行李撞到列車玻璃吵到他！中年男區間車暴走怒踹女乘客。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台鐵3127次區間車今（4）日上午發生旅客衝突糾紛，一名25歲的劉姓女子在台南車站上車後，疑似因列車晃動導致行李撞到車門上玻璃發出聲音，結果引發51歲的莊姓男子不滿，對女子狂飆三字經，莊男甚至還動手攻擊女子。郭姓列車長接獲通報後，立刻上前了解，莊男竟抓住車長衣領，再度衝突。鐵路警察局表示，已掌握該乘客身分，後續將通知相關人等到案後依法偵辦。

▲當事女乘客因無明顯擦挫傷，且要趕往旅遊行程，暫不提出告訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，劉姓女子與友人今早相約出遊，並從台南車站上車，行李因列車晃動撞到車門玻璃後，導致51歲的乘客莊姓男子不滿，兩人發生口角衝突，男子更對女子飆罵三字經，還打女子右手臂並踹她腳。同車乘客見狀後立即按緊急服務鈴通知列車長前來處理。

該車郭姓列車長表示，當時接獲緊急服務鈴通報，5車有1女子跟男子發生糾紛，到場時雙方已無爭吵及攻擊行為，但該男欲自行離去，於是他出手攔阻，雙方一度拉扯，列車長則立即通知路竹站方，並於路竹站將男子帶下車處理。

▲動手男子路竹站下車後一度躲進廁所。（圖／記者賴文萱翻攝）

鐵路警察局表示，因列車長無受傷，表示對該男子暫不提告，當事女乘客因無明顯擦挫傷，且要趕往旅遊行程，暫不提出告訴，經告知相關權益，待其返回後，再與其聯繫完成報案程序。目前已掌握該乘客身分，後續通知相關人等到案後依法偵辦。