　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

▲▼台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

6月11日台鐵鳴日號行經花蓮南平至萬榮間騰空跳動險出軌，交通部進行行政調查，該案為鐵道局工程施工肇生行車安全，初步結果及處理今出爐，經查，鐵道局有5大缺失，懲處名單出爐，總計6人遭懲處，其中東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職。

交通部表示，交通部依《鐵路法》第4條規定，鐵道局之工程由主管機關辦理行政監理，爰就今(111)年6月11日臺鐵鳴日號行駛到花蓮南平到萬榮間時列車因工程施工肇生行車安全案啟動行政調查，並已於6月24日及今日(7月1日)邀集專家學者召開2次行政調查會議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案件調查初步發現五點缺失，第一點，鐵道局東工處未依施工計畫請臺鐵局支援砸道車配合施工，卻同意承包商進場施作，施工時亦未要求承包商及監造單位確保施工品質；第二點，鐵道局對於東工處監督管理未盡職責；第三點，工程相關人員專業不足、砸道不確實、軌道施工檢查方法不確實、施工安衛管理未落實；第四點，當日施工完成後鐵道局與臺鐵局檢查機制尚須進一步檢討；第五點，鳴日號行經慢行區間超速，另臺鐵局接獲通報異常時，緊急應變處置作為須再檢討。

交通部指出，本事件工程管理未落實及施工品質不佳，涉鐵路行車安全及嚴重影響政府形象，依據交通部初步行政調查缺失問題，鐵道局已進行相關人員懲處，將東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職，其他相關人員亦依所涉權責一併處分。

為避免未來再發生類似案件，交通部強調，已責請鐵道局及臺鐵局就以下五點立即予以改善。第一點，鐵道局應確實督導工程處依施工計畫辦理，加強與臺鐵局橫向聯繫協調，並請臺鐵局人員及機具（砸道車輛）配合施工，以確保軌道工程品質；第二點，請鐵道局全面檢討如何落實施工品質及施工安衛管理；第三點，請鐵道局應確實辦理近期高風險工項之施工品質查證；第四點，請鐵道局會同臺鐵局重新檢討砸道後檢查程序及恢復通車程序、訂定當日施工完成後兩局之檢查機制；第五點，請臺鐵局檢討行車異常狀況應變程序。

交通部表示，將持續督導鐵道局及臺鐵局確實改善，務求防止類似事件再度發生，以確保行車安全。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
見00878爆紅　他心動「拿800萬房貸抄底」！內行曝可怕後
13歲少女PO「床上精液」照　竟是求救訊號！意外揭遭獸父性侵
台積電慘跌逾4.7%　散戶現套、公司大戶也住進套房
LINE四大新功能曝光！一步驟輕鬆換機
快訊／雷雨猛炸大積水！高雄岡山車道疑遭雷擊「炸出大洞」
快訊／Netflix大當機！網崩潰…原來是這部劇上線了
法庭對戰惡魔情人5小時！高嘉瑜驚爆被律師羞辱
雙颱閃過！明起連7天雨彈游擊　這二區嚴防劇烈降雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

高苑科大仍未捐資　教部：私校諮詢會建議解除全體董事職務

吠陀占星7月運勢金牛、天秤財運旺賺滿滿　雙子對的人已經出現

學生單日+2239！確診總數逾35.8萬例、國小佔13.4萬

【廣編】普立茲X資深媒體人陳文茜　談世界震撼人心的重要時刻

強化飛安　桃機「跑道自動異物偵測系統」概念驗證測試將上路

雙颱閃過！明起連7天雨彈游擊　這二區嚴防劇烈降雨

黃偉哲賀百歲人瑞劉英傑生日　祝福身體健康分享長壽秘訣

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

高苑科大仍未捐資　教部：私校諮詢會建議解除全體董事職務

吠陀占星7月運勢金牛、天秤財運旺賺滿滿　雙子對的人已經出現

學生單日+2239！確診總數逾35.8萬例、國小佔13.4萬

【廣編】普立茲X資深媒體人陳文茜　談世界震撼人心的重要時刻

強化飛安　桃機「跑道自動異物偵測系統」概念驗證測試將上路

雙颱閃過！明起連7天雨彈游擊　這二區嚴防劇烈降雨

黃偉哲賀百歲人瑞劉英傑生日　祝福身體健康分享長壽秘訣

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

大陸「靈鵲星座計劃」160顆衛星直播地球　從太空人臉識別抓罪犯

竹縣連4年非六都招商王　楊文科：加速地方繁榮發展

恩恩爸1元國賠！卓冠廷酸侯友宜「站人民對立面」：你要怎麼拒絕

鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

天菜男星搭火車「上廁所沒衛生紙」！　結局尷尬爆：我已經死了

高苑科大仍未捐資　教部：私校諮詢會建議解除全體董事職務

「國民ETF」0050配息1.8元！7／18除息　這天是最後買進日

賴慧如曝阿嬤手骨折「金曲獨走紅毯」　集氣從陳美鳳手中拿歌后

吠陀占星7月運勢金牛、天秤財運旺賺滿滿　雙子對的人已經出現

夏日必備8款「涼感保養」！歐舒丹沐浴膠、果香衛生棉一用秒降溫

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

午後雨彈來襲！8縣市大雨特報

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

BMW選美小姐產後胖到變成嬤　發憤瘦到鄰居認不出

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

快訊／今增121例死亡　本土+35699

更多熱門

相關新聞

獨／台北車站地磚大範圍爆裂　台鐵急搶修

獨／台北車站地磚大範圍爆裂　台鐵急搶修

嚇！台鐵台北車站地下一樓東北角通道地磚驚傳爆裂，約有長290公分、寬240公分範圍的地磚突起和爆破裂，台鐵緊急拉起紅龍圍起，初判是天候因素熱漲冷縮導致，台鐵表示，已通知廠商進場，將盡速修復。

公司化子法協商觸礁掀罷工危機　台鐵局回應了

公司化子法協商觸礁掀罷工危機　台鐵局回應了

台鐵公司化子法勞資首談觸礁　工會怒「不排除走罷工調解程序」

台鐵公司化子法勞資首談觸礁　工會怒「不排除走罷工調解程序」

遷屏東仍叫「高雄機廠」讓蘇揆有微詞　台鐵13天火速正名潮州機廠

遷屏東仍叫「高雄機廠」讓蘇揆有微詞　台鐵13天火速正名潮州機廠

帶自行車搭台鐵　7/1起再增6車站開放人車同行

帶自行車搭台鐵　7/1起再增6車站開放人車同行

關鍵字：

台鐵

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

直播網紅黃恩萼車禍亡！團隊不捨

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

徐凱希看《玩很大》才發現「整集出糗」！

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面