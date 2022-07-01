鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

6月11日台鐵鳴日號行經花蓮南平至萬榮間騰空跳動險出軌，交通部進行行政調查，該案為鐵道局工程施工肇生行車安全，初步結果及處理今出爐，經查，鐵道局有5大缺失，懲處名單出爐，總計6人遭懲處，其中東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職。

交通部表示，交通部依《鐵路法》第4條規定，鐵道局之工程由主管機關辦理行政監理，爰就今(111)年6月11日臺鐵鳴日號行駛到花蓮南平到萬榮間時列車因工程施工肇生行車安全案啟動行政調查，並已於6月24日及今日(7月1日)邀集專家學者召開2次行政調查會議。

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案件調查初步發現五點缺失，第一點，鐵道局東工處未依施工計畫請臺鐵局支援砸道車配合施工，卻同意承包商進場施作，施工時亦未要求承包商及監造單位確保施工品質；第二點，鐵道局對於東工處監督管理未盡職責；第三點，工程相關人員專業不足、砸道不確實、軌道施工檢查方法不確實、施工安衛管理未落實；第四點，當日施工完成後鐵道局與臺鐵局檢查機制尚須進一步檢討；第五點，鳴日號行經慢行區間超速，另臺鐵局接獲通報異常時，緊急應變處置作為須再檢討。

交通部指出，本事件工程管理未落實及施工品質不佳，涉鐵路行車安全及嚴重影響政府形象，依據交通部初步行政調查缺失問題，鐵道局已進行相關人員懲處，將東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職，其他相關人員亦依所涉權責一併處分。

為避免未來再發生類似案件，交通部強調，已責請鐵道局及臺鐵局就以下五點立即予以改善。第一點，鐵道局應確實督導工程處依施工計畫辦理，加強與臺鐵局橫向聯繫協調，並請臺鐵局人員及機具（砸道車輛）配合施工，以確保軌道工程品質；第二點，請鐵道局全面檢討如何落實施工品質及施工安衛管理；第三點，請鐵道局應確實辦理近期高風險工項之施工品質查證；第四點，請鐵道局會同臺鐵局重新檢討砸道後檢查程序及恢復通車程序、訂定當日施工完成後兩局之檢查機制；第五點，請臺鐵局檢討行車異常狀況應變程序。

交通部表示，將持續督導鐵道局及臺鐵局確實改善，務求防止類似事件再度發生，以確保行車安全。