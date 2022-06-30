公司化子法首次協商觸礁掀罷工危機　台鐵局回應了

▲台鐵公司化子法協商觸礁，台鐵再出現罷工危機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資今(6/30)針對公司化子法實質內容首談4小時後觸礁，台鐵企業工會不滿台鐵局提不出公司資產與資本額，以及子法數據，揚言若下次協商再提不出具體資料，勞工只好抗爭，不排除國定假日不出勤，必要時走入罷工調解程序。對此，台鐵局表示，工會所需資料均已提供，但工會對內容有不同見解。

台鐵局表示，台鐵局與臺灣鐵路工會今第1次就公司化子法草案初稿進行內容實質協商，本次協商會議前，工會需要之資料，台鐵局均已提供，惟工會對於資料內容及數據有不同見解。

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台鐵指出，台鐵公司成立時，規劃實收資本額與資本報酬率，係考量公司成立初期，相關本業及附業實質營收，若實收資本額設定過高，則報酬率低，公司經營績效將無法展現。參考交通部所屬中華郵政公司與臺灣港務公司成立時實收資本額(400億元與650億元)，台鐵公司設定實收資本額應於合理範圍內。另從公司營運面、財務面及政府持續增資台鐵等各面向綜合評估，實收資本額之規劃應符合公司成立所需。

針對資產等數據，台鐵局表示，因台鐵資產龐雜，資產作價計畫書之擬編較耗時，台鐵局刻正積極制定中，完成後立即提供工會參考，並無含糊帶過、呼攏之意。

至於適足償債資產部分，台鐵表示，依「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條規定規劃移轉基金之3處土地包括台北機廠、高雄港站、E1E2等，刻正委外辦理估價中，台鐵局均已於今日會議中向工會說明辦理進度，絕無欺瞞之情事。

台鐵指出，對於台鐵公司展現經營績效俾永續經營、保障全體員工權益、確保營運安全、及提供旅客民眾最佳服務等議題，台鐵局非常重視並以最高標準來看待。台鐵局尊重工會今日於會議中所提意見，亦將持續本於互相尊重與互信的原則，積極加強說明及溝通，並希望能照原訂協商方式及期程進行公司化16項子法全面檢視，再依檢視結果針對其中差異進行充分協商，期能達成共識。