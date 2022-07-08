親筆寫下「台灣加油」、推銷台灣鳳梨　安倍晉三超友台

▲安倍晉三於花蓮大地震時親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日演說途中遇襲，胸部、頸部中彈，心肺停止後遭送進加入護病房，於當地時間下午5時3分不治身亡。2018年時任首相的安倍晉三在台灣花蓮大地震時，親手寫下「台灣加油」；2021年當台灣鳳梨遭到中國大陸禁止進口，更暖心與台灣水果合照展現力挺的決心。

2018年台灣花蓮發生規模6以上強震，時任日本首相的安倍晉三向所有受難民眾表示衷心的關懷，並用毛筆字寫下「台灣加油」打氣，「我們重要的朋友正面臨困難時刻，日本一定會盡最大力量提供援助。」日方除了派遣警察和消防隊員赴台協助救援工作，民眾更捐款2000多萬元。

2021年時，大陸以檢疫問題為由禁止進口台灣鳳梨，安倍晉三在推特、IG等社群平台上曬出與台灣鳳梨合照，大讚台灣水果的美味，熱情行銷不遺餘力。

此外安倍晉三政治立場上相當友台，今（2022）年3月和總統蔡英文視訊會談時重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的觀點，並表態絕不允許武力片面改變現狀，「因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

▼安倍晉三熱情推銷台灣鳳梨。（圖／翻攝自安倍晉三IG）