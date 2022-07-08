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安倍晉三遭槍擊離世　日首相怒「絕對無法原諒！」擬採國葬追悼

▲▼日本首相岸田文雄8日召開記者會時落淚表示，前首相安倍晉三遭遇槍擊後，目前正在加護病房搶救。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄8日召開記者會時一度落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8日）上午遭近距離槍擊，稍早證實搶救不治，享壽67歲。首相岸田文雄也緊急取消參議院選舉的拜票行程，返回東京，並在首相官邸召開記者會，而在記者會過程也數度哽咽，並稱「這是絕對無法被原諒的事情」。而在安倍證實不治後，岸田也指出，將考慮為安倍舉行國葬。

綜合日媒報導，日本現任首相岸田文雄在得知安倍中彈，性命垂危的消息後，緊急取消了所有拜票活動，立即返回東京坐鎮，同時下令所有在各處助選的閣僚立即返回東京。岸田表示，現在還無法掌握嫌犯的動機與詳細犯案過程，但這是絕對無法被原諒的事情，日本當局會嚴厲譴責相關犯行。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／記者張方瑀攝）

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像）

針對安倍晉三經搶救後不治，岸田坦言，為此感到相當遺憾，並再次譴責嫌犯的行為，目前還沒有餘力思考未來的事，但考慮會以國葬的方式追悼安倍。至於日本即將在週末舉行的參議院大選，目前還沒有計劃推遲或改變。

另外，有記者質疑前首相安倍晉三的維安是否出現漏洞時，岸田文雄則表示，「雖然我也想要相信維安有確實執行，但目前最重要的是要重新確認當時情況。」

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