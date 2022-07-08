明起11縣市爆熱飆36度！2熱帶擾動發展　「下周有成颱可能」

▲明天起高溫會再增加1度到2度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今各地高溫炎熱，氣象局表示，明起(7/9)周末會更熱，且下周二(7/12)前都是高溫天氣，由於南海和菲律賓附近有兩發展明顯系統，其中菲律賓東側熱帶擾動下周一可能會有明顯發展，不排除下周有生成颱風的可能，但仍需密切觀察。

氣象局預報員李孟軒表示，南海和菲律賓附近低壓帶範圍，中間有雲系消消長長，今明兩天不會有明顯熱帶系統發展起來；隨太平洋高壓持續影響，明後周末兩天高壓勢力增強，各地高溫會再高1度到2度；高壓勢力增強，明後兩天午後雷陣雨範圍將縮小，侷限山區，或西半部近山區平地，中午過後往山區要留意天氣變化。

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下周三、下周四(7/13~7/14)受南方雲系影響，迎風面的東部和東南部會有局部短暫陣雨，雨量會增加。

▲氣象局預報明起高溫會再增加1度到2度。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員黃恩鴻則表示，明天起受太平洋高壓影響至到下周二，天晴且高溫炎熱，午後雷陣雨縮小，下雨範圍也會縮小；下周三13日之後，菲律賓附近有低壓發展，之後可能會影響水氣帶進來，7/13~7/15迎風面的花東會有局部短暫陣雨，其他地方影響仍要看熱帶系統發展。

黃恩鴻指出，目前看來南海、菲律賓西側和東側，可能會有兩個發展明顯系統，南海熱帶系統預測往西離開，會遠離台灣，對台灣沒有影響，菲律賓東側熱帶擾動比較需要留意，發展強度不同，有可能下周一會有明顯發展，不排除下周有可能成颱，但仍需要密切觀察。

▲ 氣象局預測明天11縣市將出現36度以上高溫。（圖／氣象局提供）

黃恩鴻說，明起各地普遍高溫都會在33度到35度，部分地區預估會有36度以上，包括台北市、新北市，以及雲林以南的雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東，和宜蘭、花蓮、台東等11縣市，都有局部36度以上高溫，近中午前後紫外線也偏高，有到過量甚至危險等級，到下周二前都是偏熱。