廣大高壓進逼！今起到周末爆熱　午後雷陣雨「非常隨機」

▲今起到周末易出現炎熱高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(7/8)高溫炎熱，氣象局上午針對雙北等6縣市發布高溫燈號，其中花蓮和屏東可能出現超過36度以上高溫。天氣風險公司則表示，今午後易有雷陣雨發展且「非常隨機」，廣大高壓逼近，今起到周末會有顯著炎熱；下周易有低壓擾動發展生成機會，會不會有颱風發展起來，下周再來觀察較合適。

氣象局今表示，今中午前後屏東縣、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市盆地，台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫機會。

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▲今6縣市易出現36度以上高溫。（圖／氣象局提供）

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天的天氣和昨天仍類似，上午各地都晴朗炎熱高溫，中午溫度上看34-36度，下午開始也容易有午後雷陣雨發展，沿著山區旁擴散到平地，午後雷陣雨的發展非常的隨機，對流胞發展也常常跑來跑去，雖然每天的條件都很相近，但下雨的分布都不大一樣，能避就避，尤其雷雨天。

由於太平洋高壓有西伸增強趨勢，彭啟明表示，目前台灣的東方海面正有一個廣大高壓延伸出來一個單獨獨立的高壓正西伸接近台灣，今天到周末這幾天，會顯著的更晴朗炎熱，高壓仍無法抑制午後雷陣雨，這幾天都是以單純午後熱對流為主。預期午後雷陣雨的範圍及區域會略減少一些。

▲近日天氣炎熱對流旺盛，下午防雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

彭啟明說，下周的環境會有點改變，就看整個太平洋高壓勢力西伸的態勢及強度，的確有逐步發展增強的態勢，大致上也進入盛夏的環境，只是強弱仍有些調整的變化。而高壓的南緣是顯著的偏東風，也容易有東風波動發展，也就是低壓擾動發展生成的機會，到底會不會有颱風發展起來，下周再來觀察會較合適。