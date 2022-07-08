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安倍晉三不治！台灣民代齊哀悼　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知

▲日本前首相安倍晉三8日中彈搶救不治。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三8日中彈搶救不治。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相、日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三今（8日）上午遭兇嫌開槍，胸頸中彈，不幸於下午搶救不治，享壽67歲。消息一出，震驚台灣政壇，不少政治人物第一時間在臉書哀悼。

國民黨立委鄭麗文以中日文表達悼念之意。鄭麗文說，「獲悉日本前首相安倍晉三噩耗，令人十分震驚。身為民主國家國民，對我而言，殺人與威脅言論自由是絕對不被接受的行為。在此對家屬與日本的各位致上最深的哀悼之意。也由衷希望安倍前首相安息。」

民進黨立委鄭運鵬表示，感謝安倍晉三總理一生對台灣、日本兩國關係與發展的貢獻。民進黨立委范雲說，「敬悼安倍晉三首相，感謝您對世界、對台日關係的貢獻」。民進黨立委邱議瑩說，「傳此噩耗，相信大家一時都難以接受。感謝日本前首相安倍晉三一生對台、日兩國關係與發展的貢獻，台灣人永遠緬懷您。」

民進黨立委趙天麟上傳一張安倍晉三贈與的盤子照片，並表示「嚴正譴責暴力！無限哀悼！」民進黨立委林靜儀說，「無限遺憾，謝謝安倍晉三前首相一直以來的友誼和風範。也向其家人致哀。」

另外，民進黨台北市議員許淑華則列出安倍晉三挺台事蹟，強調，「令人震驚！今天的事件太突然了，安倍晉三先生會永遠活在台灣人的心中，誰是真正的朋友一看就知道，其他不用多說」。

許淑華羅列的安倍晉三挺台事蹟如下：

1994：安倍就以自民黨青年局成員訪台與李登輝見面。
2006：第一任首相卸任後，來台灣拜訪忠烈祠。
2010：再次訪問台灣。
2020/09：第二任首相卸任前，希望繼任者發展日台安全保障問題對話。
2021/04：台灣鳳梨遭中國禁止進口後，安倍貼出台灣鳳梨照，呼籲大家支持。
2021/07：李前總統辭世一周年，安倍透露想訪問台灣，並對李登輝帶領台灣度過難關的手腕以及行動力有極高評價。
2021/09：安倍子弟兵高市早苗競選自民黨總裁時與蔡英文總統視訊時，曾盛讚「守護自由與民主的2人會談，世界注目。」
2021/12：軍機繞台等台海情勢危急時，安倍表示「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。
2022/03：與蔡英文總統視訊。重申「台灣有事等同日本有事」，為維持地區的安定，台日應該共享情資，並表明期待台灣加入CPTPP。
2022/04：安倍在美國報紙上刊登文章，將台灣與烏克蘭相提並論，稱美國應明確承諾要協防台灣，呼籲美方要將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，日美台等民主陣營應該團結應對。
2022/05：拜登表示台灣有事時將防衛台灣。安倍表示歡迎，並投稿指出「美國明確表達防衛台灣之意思」

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