新畫面曝！槍手慢慢走近「舉槍瞄準安倍」3秒開2槍　隨扈就在旁邊

▲安倍晉三最新槍擊影片曝光。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊，目前正在加護病房輸血治療，而41歲的槍手山上徹也當場遭逮捕。不過，隨著越來越多畫面流出，讓日本網友質疑安倍身旁的維安漏洞百出，就有人拍攝到槍手在背後近距離掏槍，居然沒有任何人發現，甚至開第二槍後才被制伏。

從推特曝光的影片可以看到，拿著自製手槍的山上徹也從安倍的後方靠近，甚至拿出槍做出瞄準的動作，結果居然沒有任何人上前阻攔，瞬間冒出巨大白色煙霧，又緊接著抓到機會連開第二槍，才被現場人員制伏，民眾這才意識到有人開槍，湧上前想查看現場狀況。

許多網友看到畫面後紛紛痛罵，「為什麼槍手能這麼容易接近？」、「就這樣走過去連開兩槍？」、「這個維安太離譜了吧」、「隨扈到底在幹麻」、「維安人員是被第一槍嚇壞了嗎？」

日媒消息指出，安倍的左胸口與右頸中彈，雖然一開始仍有意識，但不久後便昏迷，目前仍在醫院輸血搶救中。由於處於心肺停止狀態太久會傷及腦部且不易恢復意識，因此院方有意替安倍安裝人工心肺機。