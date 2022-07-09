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安倍中彈苦撐5小時！妻子趕到「8分鐘後亡」　就像在等老婆來

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭發表演說時，遭到41歲男子山上徹也從背後連開2槍，造成他左肩及頸部中彈當場倒地，送醫急救約5小時仍傷重不治。與安倍結婚35年的妻子安倍昭惠在收到消息後，馬上從東京澀谷住宅趕赴位在奈良的醫院，不料只來得及見安倍最後一面。

根據日本Smart Flash報導，安倍昭惠在收到丈夫遭槍擊的消息後，8日上午11點多從東京澀谷住宅出發，下午3點20分抵達京都車站後，改搭乘近鐵特急趕往奈良，下午4點55分趕到奈良縣立醫科大學醫院，探視在加護病房搶救中的丈夫安倍晉三，沒想到安倍晉三下午5點03分就被院方宣布死亡。

據悉，從安倍昭惠趕到醫院，到院方確認安倍死亡，相隔才約8分鐘，消息讓不少日本網友心疼說，「昭惠夫人進入醫院8分鐘後就宣告身亡，一定是在等昭惠夫人，看了真的好難過」、「他們夫妻感情這麼好，實在無法想像昭惠夫人現在的情況」、「昭惠夫人就這樣被奪去了深愛的親人，一定非常痛苦」、「一定是為了等夫人，留下最後一口氣」。

▲▼安倍,安倍晉三,安倍昭惠,森友學園,國有地案。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三與妻子安倍昭惠。（圖／達志影像／美聯社）

兇嫌41歲山上徹也被逮捕後供稱，他並非不滿安倍政治上的主張，而是認為安倍與某個宗教團體有關聯，所以才決定殺人，作案用的槍枝是自己製作組裝，零件則是從網上購買。

警方後續在山上徹也的住處發現疑似爆裂物，還有多支類似的自製改造槍枝，認為山上徹也預謀犯案可能性極高，由於安倍晉三有左肩1處、頸部2處等共3處槍傷，將進行司法解剖，釐清子彈是否貫穿人體，司法解剖後遺體會立刻運回東京。

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