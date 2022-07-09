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安倍遭槍殺！揭秘日本政治「刺殺傳統」　歷史上還有7位

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三遇刺，成為日本第7位被刺殺的首相級人物，學者曝日本政治歷史「刺殺傳統」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，消息震驚國際社會。中日近代、現代史研究學者沙青青表示，回顧日本近現代政治歷史，可以發現「政治刺殺」在日本具有傳統，在安倍晉三之前，歷史上共有7位日本首相遭到刺殺，其中6人不幸死亡，二戰後也發生過多次政治家遇刺事件。

中日近代、現代史研究學者沙青青表示，回顧日本近現代政治歷史，可以看見政治刺殺事件屢見不鮮，甚至有不少政治高層遭到殺害，他強調日本歷史上有著政治暗殺傳統，尤其是從德川幕府末年算起，一直到二戰全面爆發前最為頻繁，比如五一五事件、二二六事件等。

沙青青指出，二戰全面爆發前遇刺的日本首相包括伊藤博文、原敬、濱口幸雄、犬養毅、齋藤實、高橋是清等6人，除了伊藤博文是遭到朝鮮愛國主義者殺害外，其他5人均是被日本人殺死，像是被譽為「平民宰相」的原敬，就是遭日本右翼青年中岡艮一襲擊身亡，原因是不滿原敬只顧及政黨與派閥利益。

濱口雄幸則是在1929年出任首相，任內不顧右翼勢力與軍方的反對，強行推動恢復金本位政策及簽署倫敦海軍條約，導致右翼份子對他的不滿，在1930年11月遭右翼成員佐鄉屋留雄開槍打成重傷，受傷後他仍被要求到議會接受質詢，造成他的病情反覆，甚至惡化，最終於1931年8月26日傷重不治。

犬養毅則死於軍人政變的五一五事件，他1931年被授命組閣，出任日本第29任首相，但當時正處於經濟大蕭條，加上日本不斷以武力對外擴張，導致財政陷入內憂外患的困境，為了解決財政困難他決定削減軍費，但也因此得罪軍部埋下禍根，最終在1932年5月15日遭海軍激進軍人亂槍打死，史稱五一五事件。

齋藤實1932年出任首相，於1934年卸任，1935年出任內大臣，期間因為主張遵守華盛頓海軍條約，被激進派認為是保守勢力，在二二六事件中遭激進軍人暗殺。高橋是清1921年出任首相，於1922年卸任，1936年在出任財政大臣期間，因反對為擴軍而增加財政支出，得罪陸軍激進派，於二二六事件中遭到暗殺。

日本首相除了上述6名在任時或卸任後遭到刺殺外，其實安倍晉三的外公、時任日本首相岸信介1960年為了與美國修訂美日安保條約，引發了日本革新派（左派）與保守派（右派）大鬥爭，他更在1960年7月14日遭右翼激進份子暗殺，所幸治療保住一命，直到1987年8月7日因病逝世，享耆壽90歲。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／路透）

▲安倍晉三外公，日本前首相岸信介也曾經遭遇刺殺。（圖／路透）

除了首相級人物遭到刺殺外，日本二戰後也曾發生過多起政治家遇刺事件，多數都是遭到槍械襲擊受重傷或身亡，像是曾歷任日本社會黨第一任書記長、第三任委員長，以及眾議院議員的「淺沼稻次郎」，1960年10月12日在東京一場演講會上，被17歲的日本愛國黨成員山口二矢用刀刺殺身亡，成為二戰後日本第一個被刺殺的政治家。

時任長崎市長本島等因為曾公開批評昭和天皇在第二次世界大戰中有戰爭責任，1990年1月18日被右翼團體成員用手槍擊中左胸，甚至穿透了心臟和主動脈，所幸送醫治療後保住一命。

曾任第十二屆前自民黨眾議員、第二屆愛知縣議會議員的勞動大臣丹羽兵助，1990年10月21日上午在陸上自衛隊名古屋市守山區駐紮地參加典禮時，於吸菸區被一名男子以尖銳物刺傷頸部，急救過程中因大量出血導致心臟驟停，在醫院搶救12天後仍不幸離世。

時任自由民主黨副總裁金丸信1992年3月20日為了協助參議員山岡賢次參加下屆選舉，前往至木縣足利市發表演說，不料剛結束演說，就遭一名男子在距離講台3公尺外連開3槍，所幸沒有命中要害。警方事後調查，槍手為東京的右翼團體成員，曾向金丸住宅內投擲燃燒瓶。

畢業於日本中央大學法學院、早稻田大學研究所、在莫斯科大學獲得哲學博士學位的日本民主黨眾議員石井紘基，他2002年10月25日在世田谷區自家的住宅停車場遭右翼團體守皇塾的代表伊藤白水刺殺，當時伊籐用菜刀大力刺入他的左胸，導致他送醫後傷重不治。

自由民主黨前幹事長加藤紘一2006年8月15日在山形縣老家，遭到日本右翼團體大日本同胞社的幹部堀米正廣縱火，所幸事件無人傷亡。據悉，加藤紘一曾於1964年4月1日進入我國台灣大學就讀，1966年轉到美國哈佛大學進修。

曾三度當選長崎市長，拚四度連任的伊藤一長，2007年4月17日在結束一天行程，準備步行回到競選辦公室時，遭一名自稱為山口組水心會代理會長59歲城尾哲彌從後方持槍射擊，2發子彈均命中他的背部，到院時呈現心肺停止狀態，隔天清晨因失血過多，傷重不治。

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