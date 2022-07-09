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安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底！網掀批評潮

▲▼日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊身亡。（圖／路透社）

▲日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊身亡，一旁女隨扈被發現是被日本網友是「女神級保鑣」的石田萌美。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，引起全球震怒，網友也針對手相隨扈問題也開始討論。不過其實安倍身邊一直有一位女神級保鑣，昨天槍擊案發生時她也在現場，照片被眼尖的網友發現後立即引起討論。

▲石田萌美擁有「帶刺的玫瑰」封號，被日本網友奉為女神。（圖／翻攝自東京都警視廳）

照片中戴著口罩、綁馬尾的女隨扈就是石田萌美，她因外型亮眼多次被媒體報導。今年34歲的她不僅熟悉日本劍道、空手道、搏擊等武術，還會日本忍術殺人技，還曾連續擊敗10位空手道壯漢。根據日刊現代形容，石田萌美的戰鬥力已經贏過警視廳內過半的男同事。


▲安倍晉三曾指定石田擔任他的保鑣。（圖／翻攝自推特／急上昇ワード le）

▲安倍晉三的美女保鑣。（圖／翻攝自論壇ameba）

報導指出，石田萌美已經擔任過2位首相隨扈，而根據日本政府挑選首相隨扈的標準嚴苛，女隨扈僅占其中5%，石田萌美也因此被日本網友封上「帶刺玫瑰」的稱號。不過這次網友發現安倍晉三遇刺身亡，石田萌美也在現場，日本網友也掀起批評聲浪「隨扈警覺性太低了」、「要檢討了」、「這麼近距離都沒發現？」；台灣也有網友認為「維安都只看前面、不看後面。」

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