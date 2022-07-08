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違規獨攀奇萊山東稜！男「體力透支」失聯獲救　消防局將開罰

▲▼奇萊山（圖／取自wiki百科）

▲林男違規獨自攀登奇萊山。（示意圖／取自維基百科）

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）49歲林姓山友攀登奇萊東稜，因逾期未歸家屬通報，搜救人員在研海林道9K尋獲體力不支的林男，今吊掛送醫。林男疑獨攀違反花蓮登山自治條例，花蓮縣消防局已派員檢核將開罰。

林姓山友6月30日攀登奇萊東稜，原訂7月5日下山，因逾期未歸、聯繫不上，家屬6日報案。花蓮縣消防局調閱林男手機通聯紀錄及登山計畫，判定可能失聯於研海林道12K至岳王亭路段。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊副大隊長吳佳奇今天接受媒體採訪指出，6日下午集結7人搜救小組入山，7日遇2名登山客告知研海林道9K處有山友待救援，搜救人員立即前往，確認是失聯的林男，生命跡象穩定。

搜救人員評估林男狀況，為腹瀉、肢體無力等高山症症狀，無法走下山，請求空勤總隊支援，今天上午將林男吊掛下山，送花蓮慈濟醫院治療。

雖林男家屬報案表示「林男是結伴攀登」，但花蓮縣消防局查訪林男登山前一晚住宿處及沿路情況，且獲救時都是林男1人，懷疑是違規獨攀。

花蓮縣消防局指出，不論獨攀或脫隊獨行都違反花蓮縣登山活動管理自治條例規定，已派員檢核相關資料將開罰。

花蓮縣消防局指出，研海林道沿線多在海拔2000到3000公尺間，多處手機無法通訊，若不是遇到熱心登山客告知，恐無法立即掌握林男位置，呼籲登山客務必遵守登山規定，降低風險。

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