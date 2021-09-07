奇萊玩一夏最終場！39k布拉旦挑戰線　騎鐵馬探訪部落之美

▲一早火車站集合，一路往北順著美麗的月牙灣，途中探訪花蓮市、新城鄉、秀林鄉3個鄉鎮的特色風貌。 （圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所暑假「奇萊玩一夏」活動，日前週六舉辦最後一場「布拉旦挑戰線」路線，帶領參與民眾跨上單車，穿越花蓮3各鄉鎮，民眾在豐富的遊程中收穫滿滿，也為活動畫下完美句點。

自7月31日至9月4日為期5周的「奇萊玩一夏活動」，三條路線共10梯次，帶領民眾騎著鐵馬走入歷史館舍、部落、海岸，體驗不同的風情。「布拉旦挑戰線」是三條路線中最長的行程，長達39公里，橫跨花蓮市、新城鄉及秀林鄉，行程的北處是布拉旦部落。一早參加的民眾於火車站集合，一路往北騎乘，順著美麗的月牙灣乘風而行，途中探訪花蓮市、新城鄉、秀林鄉3個鄉鎮的特色風貌。

▲最後直抵布拉旦部落進行部落文化巡禮。

最後直抵布拉旦部落進行部落文化巡禮。部落族人表示，族人擅長採集、種植野菜並料理美味菜餚，常見野菜像是山蘇、刺蔥、樹豆等等，同時也介紹太魯閣族對於野生植物的用法；也帶領大家一探加灣神社的歷史，該神社建造於1938年，是為當時的信仰、祭儀甚至行政中心，過去神社遺跡被草木及碎石掩埋，在環境重新整理及修膳後，重現神社原本的風貌。同時也在部落裡品嚐美味的風味餐，還動手DIY製作太魯閣族人的主食之一「香蕉飯」。

▲探訪加灣神社的歷史。

行程中還特別安排到光隆博物館體驗中度颱風的強力風速，帶來感官上的震撼，到「地耕味-玩味蕃樂園」觀光工廠，彷彿走進五○年代的花蓮，感受懷舊的復古風情。

▲在部落品嚐美味的風味餐，DIY製作太魯閣族人的「香蕉飯」。

花蓮市公所藉由「奇萊玩一夏」的活動開發出花蓮不同以往的遊玩方式，結合騎腳踏車運動並串連在地族群文化資源及特色，多元路線適合各族群不同需求及喜好，每條路線都值得細細品味。未來來到花蓮旅遊的朋友們，都能夠到這些景點面去走走看看，相信會讓自己的身心靈會有更不同的一個提升層面。

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