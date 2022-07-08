安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續

記者葉睿涵／綜合報導

日本即將在10日舉行參議院選舉，然而就在選舉前2天，前首相安倍晉三就傳出在助選時遭到槍擊，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。不過日本內務省指出，政府目前沒有計劃推遲或改變即將在10日舉行的參議院選舉，而日本自民黨9日的選舉活動暫時不會有任何變動。

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊後不治，但日本10日的選舉暫定仍將持續。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，安倍晉三8日上午11時30分在奈良市大和西大寺車站前發表助選演說時，被41歲的山上徹從後方開槍攻擊，導致左胸口中彈，送院搶救後仍不治身亡。由於日本即將在來臨的週末舉行參議院大選，時機敏感，因此人們也十分關注本次的選舉是否會受到影響。

報導稱，日本現任首相岸田文雄在得知安倍中彈，性命垂危的消息後，緊急取消了所有拜票活動，立即返回東京坐鎮，同時下令所有在各處助選的閣僚立即返回東京。日本內務省隨後指出，政府目前沒有計劃推遲或改變即將在10日舉行的參議院選舉。

安倍晉三所在的日本自民黨幹事長茂木敏充表示，自民黨9日關於參議院選舉的活動將按預定行程繼續進行；而日本財務大臣鈴木俊一則認為，改變選舉計劃意味著失去民主。