安倍中槍！　陸知日派專家：參院選前敏感時機，不排除政治目的

記者魏有德／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭槍擊倒地不起，當場心肺停止，緊急被送往醫院急救。事件發生後，引起國際關注，大陸國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇分析，槍擊案發生在參議院選舉前的敏感時期，不排除兇手出於政治目的。

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊倒地。（圖／路透社）

▲伏擊安倍晉三的槍手遭現場安全人員壓制。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導，項昊宇稱，安倍雖然是執政時間最長的首相，日本國內對其評價卻褒貶不一，反安倍的民意也始終存在，既有對其「安倍經濟學」造成社會貧富差距拉大的不滿，也有對其強行推動軍事安全政策調整的反感。

項昊宇提到，在日本國內政治總體保守化、右傾化的背景下，發生這種事件還是令人震驚，「這個事件足以成為戰後日本政治中最大事件。」

項昊宇指出，戰後日本國內曾出現過激進的左翼運動，極右團體也長期存在，他們都曾發動過針對政治人物的刺殺事件，「但在冷戰後，隨著日本國內左右陣營對壘的政治格局趨於瓦解，極端政治活動也趨於減少，近年來，雖然日本政治表面波瀾不驚，自民黨執政地位穩固，但在經濟長期低迷、國家發展面臨深層次困境的背景下，民粹等極端思想依然暗流湧動。」

項昊宇強調，日本以社會治安良好、槍械管控嚴格著稱，但近年來仍會不時發生惡性治安事件，這與日本經濟社會發展停滯、社會思潮閉塞壓抑也有一定關係，「這種事件發生在日本令人震驚，這種暴力行徑應當嚴厲譴責，但也應該促使日本反思，其國內政治是否出現了極化的危險。」