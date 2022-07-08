安倍遭槍擊！全場狂指2關鍵「隨扈跟特警在幹嘛？」

記者周亭瑋／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭槍擊心肺停止，稍早已送抵醫院急救，據目擊者指出，安倍是在第二槍倒下的，且兇嫌也當場被制伏。對此，不少台灣網友質疑，兇嫌是近距離射擊，且第一槍打完煙這麼大，「身邊的隨扈跟特警在幹嘛呢？」

安倍晉三今上午於奈良市發表演說，不過才開始僅1、2分鐘，現場就傳出槍響，該名兇嫌射出第一槍時，就冒出大量白煙，緊接著第二槍從後方3公尺處擊中安倍，隨後他流血倒地。

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▲安倍晉三遭槍擊倒地。（圖／路透）

消息一出震驚台網友，不少人在PTT質疑現場維安，「安倍雖不是現任首相，但好歹在日本甚至國際還是有舉足輕重的影響力，維安層級應該不會差太多吧？我就好奇他在倒地前，身邊的隨扈跟特警都在想什麼呢？」「隨扈的功能是不是就只是會移動的人行立牌？」「大樓保全都比這些維安人員強？」「準備轉職當保全吧！」「第一槍都冒出白煙了，還繼續演講？」

▲槍手被制伏。（圖／翻攝自推特）

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