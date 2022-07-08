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東港警+縣府聯合稽查　加強查緝不法…查獲2違反勞基法1消防法

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局為強化轄區治安，保護青少年暑假期間正當休閒娛樂，防範主題桌遊餐廳衍生治安事故，於7日晚間規劃執行聯合稽查專案，配合屏東縣政府衛生局、城鄉處、消防局、勞動暨青年發展處等員，針對轄區內青少年易滋事及休閒娛樂場所進行臨檢查查，查獲2件違反勞動基準法、1件違反消防法案件，確保治安、衛生及公共安全。

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局表示，主題桌遊餐廳之撲克牌對弈遊戲容易變相成為賭場博弈，為防止青少年流連於不正當娛樂場所，引發相關治安事件，配合縣府相關單位針對主題桌遊餐廳實施聯合稽查，加強查緝相關違規及不法。

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方會同縣府相關單位加強稽查娛樂場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

昨晚次聯合稽查共臨檢主題桌遊店6家，查獲違反勞動基準法2件、消防法限期改善1件，同時宣導店家確實遵守防疫規定及不得從事賭博等不法行為，俾達防止危害、預防犯罪發生的預期效果。

分局長張世儒表示，為展現公權力及執法決心，要求業者做到「三不得，兩通報」：不得在營業場所販毒、槍擊、鬥毆、賭博；不得在營業場所外打架滋事等；泊車人員不得放任酒客酒駕離開；有糾紛衝突要第一時間通報警察；酒客執意開車，也要通報警察；少年涉足賭場或參與賭博及深夜留連不當場所，亦立即通報警察。

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