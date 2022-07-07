變態精神科醫師「下藥女病患」暴力性侵　被抓5次又再犯

圖文／鏡週刊



日本惡名昭彰的變態精神科醫師、52歲伊澤純，本月7日被依涉嫌犯下強制性交罪嫌，遭到東京警方逮捕。但這已不是伊澤純首次被逮，他過去已經被抓了5次，全都是涉嫌對女生暴力性侵，甚至下藥傷害，過去也有受害人爆料，伊澤純的性虐行徑相當變態。

據日本《週刊文春》報導，伊澤純在東京歌舞伎町經營精神科診所，這一次被害女性指控，在去年6月到他的診所進行診療時，被伊澤強押在病床上性侵，由於當時已非診所正常營業時間，因此診所內只有伊澤與被害女性兩人。伊澤被捕後否認強制性侵，但警方從他的手機中，找到他摸被害女性胸部的畫面。

但報導也指出，這已經不是伊澤首度犯案，在2007年他就曾因毆打女病患而被停業，2008年曾經對前女友惡意跟蹤威脅而被捕，之後還曾經開出「102萬粒」強效精神藥物的處方，受到社會矚目。

一名女性受害人A女接受訪問時說，她在去年2月到伊澤的診所看診，之後兩人發展成為男女朋友關係，但她萬萬沒想到是落入「地獄」的開始。A女說，伊澤有非常嚴重的暴力傾向，例如兩人在泡湯時，會故意把她的頭部狠狠地押入熱水中，或者是只要他心情不好，就抓她去沖冷水，甚至利用工具傷害她的身體。

不僅如此，A女稱伊澤也有強烈的性變態傾向，包括天天服用壯陽藥，天天多次性愛洩慾，也不管女方的身體是否能負荷。此外，伊澤還會拍下性愛影片。

但最讓A女感到恐怖的是，伊澤利用醫師身分，可以隨意拿到處方藥。伊澤曾經逼她喝下一款「飲料」，殊不知伊澤已在飲料裡加入藥物，A女喝完後變得昏昏沉沉，自然成為伊澤暴力性虐的對象。而且伊澤長期對A女這樣做，導致A女每天都神智不清，身體狀況更是每況愈下。

A女說，她後來被伊澤控制到想尋死，並開始亂吃藥，有次伊澤趁她吃藥、神智不清時，伊澤慫恿她寫遺書，伊澤還在一旁拍下A女不成人樣的狀態。A女說，當時她已經沒有意識，後來看到伊澤拍的影片才知道，當時她上半身穿著運動服，下半身是光著身體，因為前一天已經尿失禁，也沒有換衣服。據悉伊澤後來發現A女的狀況不對，失去意識，才緊急叫來救護車送醫。

去年2月，伊澤在一處路邊逼迫A女野外露出，之後A女精神崩潰，在路邊不斷自殘，被路人發現後送醫，但這時伊澤已經不見人影。A女後來又選擇回到伊澤身邊，但某天她與男性友人通話時，又被伊澤認為是出軌而暴打，導致A女重傷。鄰居發現狀況後報警處理，A女這一次才決定醒悟，正式報警告發伊澤的罪狀。

但伊澤似乎至今仍毫無悔意，除了可以繼續執業，還持續對女性伸出魔爪，如今又犯案被捕，不少日本網友對政府與法律直搖頭，認為這種「敗類醫師」只要一天不被剝奪醫師資格，就會繼續逍遙犯案。

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