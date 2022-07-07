必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！好康快閃18天

▲平日外帶大Pizza，最低只要199元。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

Pizza還不吃爆！連鎖披薩店必勝客推出快閃活動，一個大披薩只要199元起就能吃，總共有18口味任選，讓眾網友噴口水嗨喊「吃起來！」

繼達美樂推出小披薩或大披薩、買1個或很多個「通通半價」後，必勝客也趁勝追擊，推出平日（週一到週四）外帶大披薩，最低價的「熱帶鳳梨鮮蝦」只要199元。其中最划算的口味就是「星級海鮮白醬大比薩」，原價780元，特價為559元，等於現省221元，該活動至7月25日。

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▲鳳梨鮮蝦是裡面最低價，只要199元。（圖／翻攝官網）



另外，因韓劇《孤獨又燦爛的神－鬼怪》爆紅的韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出最新平日限定「2大超殺優惠」了，即日起至7月31日爽吃「買炸雞送炸物」、「韓式披薩買1送1」，且內用、外帶通通有，各店數量有限、送完為止。

還有速食控喜愛的麥當勞「深夜食堂」也在近日快閃登場，即日起至8月16日每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐可是深夜時段才有賣，且還能享優惠價，提醒門市、外送平台不參與此活動。

▼bb.q CHICKEN平日限定「2大超殺優惠」開吃。（圖／業者提供）



▼麥當勞深夜食堂推2款限定套餐。（圖／業者提供）

