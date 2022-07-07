高雄校長數位學習課程+教學領導力精進社群　參訪屏東南榮國中

▲高雄市校長數位學習課程與教學領導力精進社群參訪屏東南榮國中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市國中小校長一行人今(7)日到屏東縣崁頂鄉南榮國中參訪，進行教育理念與分享教學經驗交流，對該校落實校園教育作為，稱讚不已。

南榮國中以全人教育為目標的，在課程上設計十分多元。參訪人員先到南榮甫成立的數位攝影棚，現今社會發展，資訊傳播力已遠超過傳統的方式，校方藉由數位攝影棚的建設，培養學生自我表達的能力、建構語言組織能力並給予學生克服上台恐懼機會。

南榮國中提供讓學生學習環境，讓參訪人員前為之一亮；不論是數位攝影棚、創客中心或是英語情境中心，校園裡各種新穎的科技設備，看著專業的老師講解機器的操作方式，再聽著行政團隊講述是如何集結了眾人的力量，克服眾多困難才能成立眼前高規格的教學環境，讓參訪者著實明白其中的不容易。

陽明國中張永芳校長更是深知提升辦學績效的箇中辛勞，給予最懇切的鼓勵與讚賞；她表示，南榮辦學全方位的績效值得我們學習，尤其是學校能掌握教育的本質，讓學生在優雅的校園紮實的全人發展，真是學生的福氣。

翠屏國小校長吳姿瑩表示，今日參訪收穫豐富，校園處處可見用心辦學的點點滴滴，每個學生都能得到優質的教學資源，找到學習興趣，發揮潛能，在社團中找到成就感及自信心，校園中的一花一木，小角落也可看見用心照顧經營的痕跡。

陽明國中科技中心主任吳淑真表示，學校對校園及環境設備，令人驚豔，更對願意維護校園每一個環節及角落的教職員工，致上最高的敬意，謝謝南榮願意與團隊分享這麼優質的教育氣氛。