西雅圖也能買到「正港台灣農特產」　推廣週正式開跑

▲西雅圖臺北經濟文化辦事處處長甄國清、華盛頓州州參議員Ann Rivers、華盛頓州眾議員My-Linh Thai及Bellevue市議員Janice Zahn到場力挺剪綵儀式，為活動揭開序幕。（圖／高雄市政府農業局提供）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

近年來高雄農產品已陸續外銷至加拿大、馬來西亞、日本及中東地區等地，如今高市府農業局首度將這些在國際間小有名氣且多樣化的農產品與美國百家超市(Asian Family Market)合作。自7月1日至14日在大西雅圖地區三家分店舉行高雄首選推廣週，嚴選高雄特色農產加工品上架販售，並於當地時間7/1舉行開幕式活動，希望能為高雄農產開啟新的外銷通路。

因西雅圖為高雄的姊妹城市，農業局這次特別選定與當地的百家超市合作，該超市為當地少數的華人超市，是外地華人採買家鄉美食的好選項。高雄首選農特產品推廣週將維持兩個禮拜，在百家超市的三家店：Seattle、Bellevue、Oregon上架。現場販售許多熱門商品，其中包含: 大樹區農會獨家研發的「鳳荔雙心酥」、阿蓮區農會使用蜜棗製成口感Q彈美味不黏牙的「去籽蜜棗乾」、內門區農會遠近馳名的「龍眼乾」、芳境合作社使用頂級玉荷包荔枝搭配素燕窩銀耳和養身黑棗的「玉荷包銀耳露」、夏季必備的大寮區農會「紅豆水」以及陳稼莊「果汁吸凍飲」等。

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▲大樹農會-鳳荔雙心酥。（圖／大樹農會官網）



農業局表示，本次推廣活動農業局透過美國貿易商Formosus LLC與百家超市合作，其中許芙綺經理提到，因疫情影響已經許久沒回到台灣，基於對高雄家鄉味的眷戀與日俱增，希望能擔任串接西雅圖和高雄兩地的橋樑，將驕傲的家鄉味不分國界地分享給美國的消費者。

駐西雅圖臺北經濟文化辦事處甄國清處長指出，這回合作上架的農產加工品都非常具有臺灣傳統特色，很開心在北美地區能看到這麼有家鄉味的產品，也對「高雄首選」優良產品有絕對信心，期望未來能看見更多優秀的台灣產品來到當地推廣。

陳其邁市長表示，高雄農產一直深受各地消費者喜愛，這次也是市府首度與美國當地超市合作上架推廣高雄農產加工品。雖然受限於美國當地檢疫條件，鮮果可輸銷美國的品項有限，這次農業局以高雄在地農產加工品進行拓銷，除了為高雄農業開啟新的外銷通路，也希望提升農產品附加價值，讓「高雄首選」品牌讓美國市場看見，協助高雄農民將精心培育的農產品賣得更多更廣。期望從西雅圖出發，再逐漸開拓更多通路，讓全美各地消費者都有機會品嚐高雄的特色農產品，並更進一步認識高雄。