快訊／準備選高雄市長　柯志恩：絕對不會有韓國瑜的「愛情摩天輪」

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨擬在29日提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，針對高雄市未來政策規劃，柯志恩27日在節目《今天誰來沛》中強調，絕對不會有愛情摩天輪，也不會說高雄又老又窮，但前高雄市長韓國瑜市府團隊在高雄的基礎建設應該延續，未來會向相關人員請益。

柯志恩表示，她從沒想過要複製韓國瑜，相信國民黨內也沒有任何一個人做得到。在這場選戰裡，她把自己定位成雙薪家庭的獨立自主女性，未來將著墨於治安、教育、環境、社會福利等議題，與韓國瑜做出區別。

至於是否要延續韓國瑜政策？柯志恩笑說，「我很清楚，愛情摩天輪這個絕對不會有」她表示，韓市府團隊其實做了許多基礎建設工作，應該要持續做下去。有些人或許對韓國瑜有不同看法，但韓市府團隊過去２年在高雄做的基礎工作，表現得相當好，應該向他們請益。

「我不會說高雄又老又窮。」柯志恩說，高雄雖然有很多建設，但貧富差距、低薪問題嚴重。高雄市應該成為南部最大市中心，所以她的願景是使高雄市能見度提高，相信從治安、環境安全、教育等層面著手改善，會是比較好的切入點。

柯志恩坦言，現在投入高雄市長選舉，勢必有人質疑她要如何完成上述願景，因此，自己會花更多時間說服選民。不過，由於新冠肺炎疫情關係，她很難與民眾接觸，要如何短時間讓選民認識自己、聽她對高雄的願景，是相當大的考驗。