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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／搶先中央！柯文哲建「北市公投電子系統」　「免紙本」簡化提案連署

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲建置「台北市公投提案、連署電子系統」，未來台北市公民可免用紙本提案與連署公投；推動此系統的台北市議員王欣儀強調，系統將讓選務作業走向電子化，避免查驗作業浪費大量行政人力資源。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中選會建置全國性「公民投票案電子連署系統」，但遲至今年仍未正式上路，甚至使中選會主委李進勇為此道歉。而台北市長柯文哲先前拍板，建置台北市地方性的「公投電子提案及連署系統」，簡化書面提案及連署流程，方便台北市公民直接參與政府政策，成為全台首創，也讓國民黨台北市議員王欣儀直言，「中央不積極做，由台北市帶頭做。」

台北市政府日前訂定「台北市公民投票電子系統徵求提案及連署查對作業辦法」，台北市長柯文哲於6月市政會議拍板通過，要求北市民政局擔任主管機關，委託廠商建置一套台北市公民投票提案、連署的電子系統。

▲▼柯文哲出席「2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

台北市民政局自治行政科長方英祖表示，「台北市公投提案、連署電子系統」目前已大致建置完成，但啟動時間尚未確定，上路後將可透過「台北通」APP或電子簽章執行提案、連署，而提案與連署相關細節與過往書面紙本方式相同，提案資料經過評審機關查證通過，後續才會提給選委會。

方英祖說明，該系統並非針對全國性公投（例如反萊豬、重啟核四公投等）或選舉投票，而是提供台北市地方性公投提案、連署，因此提案之領銜人、連署人一定得擁有台北市戶籍，並居住於台北市6個月以上；且系統僅只針對「提案」和「連署」，提案成立後，仍得進行實體投票，因屬於地方性公投，所以同樣只限台北市公民投票。

協助推動台北市公投電子系統的國民黨台北市議員王欣儀指出，立法院2019年通過公投法修正，要求中選會落實「電子連署」，雖然中選會早在2017年建置完成電子連署系統，但拖了4年仍未上路，「中央不積極做，就由台北市帶頭做。」

▲▼台北市議員王欣儀市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王欣儀。（資料圖／記者李毓康攝）

王欣儀提及，按目前中央電子連署系統規劃設計是必須使用自然人憑證，但自然人憑證在全國並不普及，除了申請憑證須付費外，還需仰賴讀卡機，不能用手機直接操作，極度不便民，讓人不禁質疑，中央電子連署系統至今未開放的真正原因是蔡政府想打壓公投，把公投鳥籠化，增加公投難度，但「市民有權利表達自己的聲音」，北市府不會沒收公投。

王欣儀坦言，推動北市公投電子連署過程很艱辛，除了要求市府函詢中央突破法令問題，更在2020年底領銜提案修正「台北市公民投票自治條例」，避免未來電子連署在實際應用上面臨窒礙難行的窘境。

最後，王欣儀強調，推動建置的「台北市公投電子連署系統」能更方便北市公民直接參與政府政策，避免像過去採用紙本連署，因資料填寫不全或被冒名連署，產生許多無效的連署及爭議，更可讓選務作業走向電子化，避免查驗作業浪費龐大的行政人力資源及公帑。

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