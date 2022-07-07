抽471萬保時捷！7-11慶亞洲1萬店送名車　還有咖啡優惠、滿額折百

▲慶祝7-11亞洲1萬店開幕，7-11全門市祭出超多優惠。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

歡慶統一集團亞洲第1萬店7-11開幕，7-11宣布，將祭出限時5天全門市活動，CITY飲品、啤酒及零食等眾多品項通通可享「指定商品任選2件79折、4件7折」優惠，連星巴克也推出買1送1一同慶祝；更狂的是，活動期間只要消費滿額就能參加抽獎，直接把價值約471萬的保時捷開回家。

7-11將在7/8起至7/12止推出一系列優惠，CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補品、冰品、甜點和冷凍食品「指定商品任選2件79折、4件7折」，若使用八大信用卡（國泰／中信／玉山／台新／富邦／永豐／聯邦／新光）或icash pay結帳，滿711元還可以再折100元。

▲除了超多優惠之外，7-11還要送471萬元保時捷電動車。（圖／7-11提供）

同時間7-11還有大杯美式、拿鐵組合價，CITY CAFE大杯美式24杯810元、CITY CAFE大杯拿鐵20杯825元，平均每杯美式只要34元、拿鐵41元，同樣可搭配滿額折100元優惠；星巴克則有少見的週末優惠，7/8起至7/10止連續3天，每日上午11點至晚上8點，來店購買2杯大杯以上容量、風味、冰熱一致的現煮義式咖啡系列飲料，即可享好友分享，每人最多買2送2。

除了祭出一系列商品優惠之外，7-11還要送出保時捷！只要你是OPEN POINT會員，活動期間消費滿額711元即可參加抽獎，最大獎為價值約471萬保時捷Taycan客製款（電動車1台與充電座1座），另外還有3枚周大福鑽戒，所有獎項總計價值超過500萬。