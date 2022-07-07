限時5天！7-11「美式下殺30元、拿鐵36元」　星巴克這3天買1送1

▲7/8起至7/12止，CITY CAFE大杯美式24杯810元以及CITY CAFE大杯拿鐵20杯825元，使用信用卡或線上支付工具結帳還能再折100元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

省荷包就趁現在！7-11祭出限時5天「咖啡優惠」，滿額使用指定信用卡或線上支付工具結帳即可再折100元，換算下來買24杯大杯美式「每杯只要30元」、20杯大杯拿鐵「每杯只要36元」，買到就是賺到。另外，星巴克也有連續3天「買1送1」優惠，可要把握機會了。

慶祝7-11在亞洲第1萬店開幕，7-11寄出一系列超強優惠，其中當然有大家最愛的「咖啡優惠」，7/8起至7/12止，CITY CAFE大杯美式可享24杯810元、CITY CAFE大杯拿鐵20杯825元，平均每杯美式只要34元、拿鐵41元。

若使用八大信用卡（國泰／中信／玉山／台新／富邦／永豐／聯邦／新光）或icash pay結帳，滿711元還可以再折100元，換算下來24杯CITY CAFE大杯美式「每杯只要30元」、20杯CITY CAFE大杯拿鐵「每杯只要36元」，另外還要再回饋會員55點OPEN POINT。

▲星巴克週末少見的買1送1來了。（圖／星巴克提供）

星巴克祭出少見的週末優惠，7/8起至7/10止連續3天，為慶祝7-11亞洲1萬店開幕，推出現煮義式系列好友分享活動，活動期間每日上午11點至晚上8點，來店購買2杯大杯以上容量、風味、冰熱一致的現煮義式咖啡系列飲料，即可享好友分享優惠。

其咖啡優惠不包括每日精選咖啡系列、茶瓦納系列、冷萃咖啡系列、星冰樂系列、經典巧克力、兒童熱可可、罐裝飲料系列、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，車道服務與部分門市不適用。