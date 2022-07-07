獨／哭坡丟包外甥女涉遺棄！妹夫爆姊姊爬黑山：一切只能走程序

▲一對姊妹日前相約兩家人一起攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，兩家因而撕破臉。（圖／記者羅雨恆攝）



記者林冠吟／綜合報導

一對姊妹日前相約一起攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，2家因而撕破臉。姊姊不滿沒有自我照顧能力的小孩慘被丟包在哭坡上，妹夫則指控認為姊姊偷懶，把小孩丟給其他人顧，姊姊更看似打算提告。對此，姊姊也出面回應，強調從來沒有要對妹夫提告，雙方說法完全南轅北轍。事後本報也向當事妹夫求證，不過妹夫卻不願正面回答。

回顧整起事件，吳姓網友先是在臉書社團「靠北登山大小事」發文抱怨，表示自己接受「友人」邀約一起相約攀登雪山東峰，未料途中卻險些鬧出大意外。先是友人突然變卦，改攀雪山主峰，後來是友人丈夫始終不接電話，又遲遲未與他們會合，而他們夫妻倆則帶著自己的兩個小孩和對方的11歲女兒一起登山，不料途中因為女童體力不支，但他們又仍想攻頂因此做出錯誤決定，將11歲女童獨自1人留在在哭坡上，事後又因為友人丈夫要求女童獨自1人下撤，吳姓網友驚覺不對，趕緊丟下妻小回頭找女童，所幸最終找到女童，並成功與友人丈夫會合。不過他們事後卻慘遭姊姊怒告遺棄罪。

貼文一出後，也瞬間引發兩派網友熱議，吳男也在事後刪除貼文。事件延燒5天後，吳男6日又在臉書「靠北登山大小事」中發文道歉，表示冷靜下來後才意識到丟包事情的嚴重性，他和老婆2人也因此受到良心譴責，每晚需靠安眠藥物才能入睡，但仍萬幸女童並無大礙。他也強調，此次道歉是為了減少愧疚、罪惡感，並沒有要道歉換取撤告或和解等情事。

▲吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）



不過吳姓網友口中的「友人」，事後也被證實兩家根本不僅僅是友人關係，更是「連襟」關係。女兒慘被丟包在哭坡上的姊姊也在事後出面回應，除表示事實真相和妹夫所說完全不同，當初改攀雪山主峰也是經過妹妹和妹夫的同意。她強調，整起事件中，她一定也有做錯的地方，要負的責任她一項都不會逃避。

而針對提告部分，勝光派出所所長林聰榮對此表示，當天確實有接獲民眾通報表示小孩山徑走失，希望尋求119協助，後續找到小孩後，小孩的媽媽晚上下山本來向分局表示要提告，不過最後又不告了，因此分局並未成案。

林聰榮回應，後續警方也依法向檢察官回報，檢察官認為可能有違反《兒少法》惡意遺棄等嫌疑，因此要求警方向關係人詢問製作筆錄，以釐清相關事實，目前警方也正在依序通知相關人員到案說明，全案已進入司法程序。

▲雪山東峰丟包事件。（圖／製表林冠吟）



本報在獲得姊姊回應後，進一步向妹夫詢問相關事由，不過妹夫卻始終均未正面回覆，僅表示因記者並非檢方，說再多也無用，「再說~其實網友不就都回答的很棒了嗎？」。

不過本報也觀察妹夫臉書上動態，發現他也在姊姊臉書貼文下方表示，「大姐，我們的確不該將外甥女安置在哭坡觀景台，也真心道歉了，但~您為了爬黑山棄兒女於不顧，是不是也該坦然面對？當您不顧青紅皂白，踏入警局提起刑法遺棄罪時，一切就只能走程序了，屬於我們的錯我們不會閃躲，請問該你坦白的部分呢？」至於全案詳細案情，仍有待警方進一步查釐清。

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