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獨／妹夫雪山哭坡丟包外甥女！姊出面還原真相：從沒有要提告

▲▼雪山哭坡。（圖／記者羅雨恆攝）

▲一對姊妹兩家人相約攀雪山東峰，未料妹夫竟獨自將外甥女獨自一人丟包在哭坡上。（圖／記者羅雨恆攝）

記者林冠吟／綜合報導

一對姊妹兩家人日前相約攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，2家因而撕破臉。姊姊不滿沒有自我照顧能力的小孩慘被丟包在哭坡上，妹夫則指控認為姊姊偷懶，把小孩丟給其他人顧，姊姊更看似打算提告。對此，姊姊也出面回應，強調從來沒有要對妹妹提告，雙方說法完全南轅北轍。

姊姊接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，妹夫的說法和事實完全不符。

▲▼雪山東峰丟包事件。（圖／製表林冠吟）

▲雪山東峰丟包事件雙方說法對照表。（圖／製表林冠吟）

姊姊指出，2家人原先關係親密，常常會一起相約爬山露營，除了她前夫，她和妹妹、妹夫3人都是有經驗的登山愛好者 ，前夫儘管年紀已近60，但仍可以走，不過考量到2個都11歲的孩子（一男一女龍鳳胎）身體狀況，是先有預想到兒子可能會爬不動，因此也有準備備案計畫，雪山東峰若爬不動，就全員下撤改爬桃山瀑布。

她解釋，針對妹夫一開始先指控2家人明明約好帶小孩登雪山東峰，不料姊姊卻在出發前一天變卦，表示要改爬雪山主峰一事，是經過妹妹和妹夫的同意。

她回應，她曾攻頂過雪山主峰，不過礙於當時因高山症發作，無法好好欣賞雪山主峰美景，2家人當晚在營地聊及此事時，妹妹認為既然姊姊都已經來到雪山腳下，不趁機再上山看看雪山美景實在可惜，因而鼓勵姊姊再次攻頂雪山主峰，同時還提供能量棒等物資支援。

姊姊評估後當時人力後，認為還有一名外傭和前夫2人，應還是可以照顧小孩，當下也決定臨時改變行程，將物資補滿後，隔日改攀雪山主峰。

而出發當天，前夫在登山口時發現入園證忘記拿，緊急折返回營區拿取，並要外傭和一雙兒女在原地等他，「他很快就會回來」，不過就在前夫回到登山口時，卻發現小孩已經少了一個，女兒已被妹夫帶著前往攀登雪山東峰，與妹夫事後指控姊姊和前夫把小孩丟給他們照顧等事實完全不同。

姊姊解釋，不論是小孩或是大人都是基於信任原則，才會跟著妹夫走，前夫看著小孩起登後，隨後也帶著兒子和外傭起登，不過途中為解決孩子的生理問題，有再折返回營地一次，因此攀登過程較為緩慢。而後續兒子因高山症發作，嘴唇發紺，前夫心疼孩子當下決定下撤。

至於妹夫所指控，前夫都不接電話，好不容易打通外傭電話，前夫卻對妹夫暴怒質疑他為什麼不打電話給他，主因全是因為山上訊號太差，雙方皆收不到訊號，在溝通有落差，且女童又被直接丟包在哭坡的緊急狀態下，雙方直接吵出火氣。

姊姊表示，將小孩丟包在哭坡後，妹夫再指控前夫要求小孩1人獨自下撤，當下妹夫聽聞前夫要小孩獨自1人下撤後，也立即回頭下山找小孩，但過程其實是因為前夫沒有登山經驗，誤判雪山地形形勢，原以為小孩能夠獨自1人下撤，不過當下他也在攀登的途中發現地勢險峻，小孩1人下撤恐有危險，因此緊急要求小孩不要再走，留在原地等他。

雙方人馬終於會合，不過一會合彼此情緒都相當火爆，妹夫還一度拿登山杖作勢要揮打前夫，但被其他山友見狀立即制止，而前夫則因為小孩受到驚嚇，哭的一把鼻涕一把眼淚，當下選擇不和妹夫起爭執，而是先安撫孩子情緒。

最後，針對妹夫表示姊姊事後怒對他們提告等情事，姊姊也強調，當下她因為彼此是家人緣故，不希望留下案底，會在第一時間向119求援，也僅是因為與小孩失聯，擔心恐有意外發生，因此緊急尋求協助，希望能一起協尋，並沒有要提告一事。

▲▼雪山東峰女兒被丟包媽媽發文澄清。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲雪山東峰女兒被丟包媽媽發文澄清。（圖／翻攝自當事人臉書）

而順利找到小孩後，由於收訊問題，警方和她一直無法順利聯繫上，基於她是報案人等緣故，才會前往勝光派出所主動說明，但也沒有留下任何資料要報案提告。

而案件會進入司法程序，也是因為妹夫的文章在網路上發酵後，引起檢警關注，主動介入偵查，要釐清是否有違反《兒少法》，12歲以下兒童不能獨處可能有危險環境規範與惡意遺棄等情事，因此當天的所有大人都被列為案件關係人。

她強調，這次的事件，她只是希望讓大家能夠知道，這其實是一場很有可能發生的山難，萬幸無論是前夫沒有經驗獨攀找女兒，或是女兒獨自下撤的過程，均沒有發生意外，但稍有不慎恐就是一場山難。她如今出面澄清，只是希望輿論可以平息，讓此事過去後，大家還是家人，更要讓大眾了解到登山過程中，任何時候除非緊急狀況，都不可以將夥伴丟下。

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