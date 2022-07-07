獨／11歲女被丟包哭坡！她喊「沒要告妹夫」　警還原報案過程

▲台中和平分局勝光派出所證實確實沒有主動提告。（圖／翻攝自Google Maps）



記者林冠吟／綜合報導

一對姊妹兩家人日前相約攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，2家因而撕破臉。姊姊不滿沒有自我照顧能力的小孩慘被丟包在哭坡上，妹夫則指控認為姊姊偷懶，把小孩丟給其他人顧，姊姊更看似打算提告。對此，姊姊也出面回應，強調從來沒有要對妹妹提告，後續整起案件已進入司法程序，是檢察官認為有違反《兒少法》惡意遺棄等疑慮，因而主動介入偵辦，而勝光派出所稍早也證實了。

勝光派出所所長林聰榮對此表示，當天確實有接獲民眾通報表示小孩山徑走失，希望尋求119協助，後續找到小孩後，小孩的媽媽晚上下山本來向分局表示要提告，不過最後又不告了，因此分局並未成案。

林聰榮回應，後續警方也依法向檢察官回報，檢察官認為可能有違反《兒少法》惡意遺棄等嫌疑，因此要求警方向關係人詢問製作筆錄，以釐清相關事實，目前警方也正在依序通知相關人員到案說明，全案已進入司法程序。

回顧整起事件，吳姓網友先是在臉書社團「靠北登山大小事」發文抱怨，表示自己接受「友人」邀約一起相約攀登雪山東峰，未料途中卻險些鬧出大意外。先是友人突然變卦，改攀雪山主峰，後來是丈夫始終不接電話，又遲遲未與他們會合，而他們夫妻倆則帶著自己的兩個小孩和對方的11歲女童一起登山，不料途中因為女童體力不支，但他們又仍想攻頂因此做出錯誤決定，將11歲女童獨自1人丟包在哭坡上，事後又因為友人丈夫要求女童1人下撤，吳姓網友驚覺不對，趕緊丟下妻小回頭找女童，所幸最終找到女童，並成功與友人丈夫會合。不過他們事後卻慘遭姊姊怒告遺棄罪。

不過吳姓網友口中的「友人」，事後也被證實兩家根本不僅僅是友人關係，更是「連襟」關係。女兒慘被丟包在哭坡上的姊姊也在事後出面回應，除表示事實真相和妹夫所說完全不同，當初改攀雪山主峰也是經過妹妹和妹夫的同意。她強調，整起事件中，她一定也有做錯的地方，要負的責任她一項都不會逃避。

她也表示，孩子當初被帶離時，妹夫和他們就已經達成「委任關係」，這也是後續之所以檢警認為有違反《兒少法》之疑慮，而主動提起調查的主要原因，何況前夫在5日透過律師聲明中也有強調，「並沒有要他們把小孩帶走」。

而順利找到小孩後，由於收訊問題，警方和她一直無法順利聯繫上，基於她是報案人等緣故，才會前往勝光派出所主動說明，但也沒有留下任何資料要報案提告。

而案件會進入司法程序，也是因為妹夫的文章在網路上發酵後，引起檢警關注，主動介入偵查，要釐清是否有違反《兒少法》，12歲以下兒童不能獨處可能有危險環境規範與惡意遺棄等情事，因此當天的所有大人都被列為案件關係人。

【更多新聞】

獨／妹夫雪山哭坡丟包外甥女！姊出面還原真相：從沒有要提告



獨／哭坡丟包外甥女！她喊話妹夫「我們是家人」：哪裡點火哪裡道歉