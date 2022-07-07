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獨／哭坡丟包外甥女！她喊話妹夫「我們是家人」：哪裡點火哪裡道歉

▲▼雪山美景。（圖／記者羅雨恆攝）

▲一對姊妹日前相約兩家人一起攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，兩家因而撕破臉。（圖／記者羅雨恆攝）

記者林冠吟／綜合報導

一對姊妹日前相約一起攀登雪山東峰，未料途中姊姊的11歲女兒卻被妹夫丟包在雪山哭坡上，2家因而撕破臉。姊姊不滿沒有自我照顧能力的小孩慘被丟包在哭坡上，妹夫則指控認為姊姊偷懶，把小孩丟給其他人顧，姊姊更看似打算提告。對此，姊姊也出面回應，強調從來沒有要對妹夫提告，雙方說法完全南轅北轍。她也坦言，在丟包事件中，如有她需要負責的地方她也一定全權負責，但希望妹夫「哪裡點火哪裡道歉」，但至今妹夫道歉不僅草草了事，更始終未提他們是一家人一事。

回顧整起事件，吳姓網友先是在臉書社團「靠北登山大小事」發文抱怨，表示自己接受「友人」邀約一起相約攀登雪山東峰，未料途中卻險些鬧出大意外。先是友人突然變卦，改攀雪山主峰，後來是友人丈夫始終不接電話，又遲遲未與他們會合，而他們夫妻倆則帶著自己的兩個小孩和對方的11歲女兒一起登山，不料途中因為女童體力不支，但他們又仍想攻頂因此做出錯誤決定，將11歲女童獨自1人留在在哭坡上，事後又因為友人丈夫要求女童獨自1人下撤，吳姓網友驚覺不對，趕緊丟下妻小回頭找女童，所幸最終找到女童，並成功與友人丈夫會合。不過他們事後卻慘遭姊姊怒告遺棄罪。

貼文一出後，也瞬間引發兩派網友熱議，吳男也在事後刪除貼文。事件延燒5天後，吳男6日又在臉書「靠北登山大小事」中發文道歉，表示冷靜下來後才意識到丟包事情的嚴重性，他和老婆2人也因此受到良心譴責，每晚需靠安眠藥物才能入睡，但仍萬幸女童並無大礙。他也強調，此次道歉是為了減少愧疚、罪惡感，並沒有要道歉換取撤告或和解等情事。

▲▼吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

▲吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

不過吳姓網友口中的「友人」，事後也被證實兩家根本不僅僅是友人關係，更是「連襟」關係。女兒慘被丟包在哭坡上的姊姊也在事後出面回應，除表示事實真相和妹夫所說完全不同，當初改攀雪山主峰也是經過妹妹和妹夫的同意。她強調，整起事件中，她一定也有做錯的地方，要負的責任她一項都不會逃避。

而針對有網友質疑她爬「黑山」的部分，她也坦言，當時入園證僅申請到雪山東峰，並未申請到雪山主峰的路線，不過也真的是因為「當時沒有多想，都到下面了」，「而且我沿途和人拍照，這些都是證據」，如果真的再重來一次，她絕對不會改攀雪山主峰，面對這些質疑，應該是她所要負責的她一定全權負責。

▲▼雪山主峰。（圖／記者羅雨恆攝）

▲雪山主峰。（圖／記者羅雨恆攝）

她也表示，孩子當初被帶離時，妹夫和他們就已經達成「委任關係」，這也是後續之所以檢警認為有違反《兒少法》之疑慮，而主動提起調查的主要原因，何況前夫在5日透過律師聲明中也有強調，「並沒有要他們把小孩帶走」。

姊姊表示，當她人在遙遠主峰聽到女兒獨自1人下撤哭坡，而遠方天氣烏雲密布，讓她擔心女兒因無自保能力，恐發生危險，「第一次這麼想滾下山」，萬幸前夫儘管一把年紀（近60歲），也沒有登山經驗，卻在聽見女兒被丟包時，立即衝上山找女兒，在尋找過程中也幸而沒有迷航，順利找到女兒，避免一場意外發生。

她指出，這次事件後，她其實很難想像受過高等教育的妹妹和妹夫，竟然會做出將小孩丟包在哭坡的決定，這其實是相當危險的事情，「今天我就算是普通朋友的孩子，我也不會把他獨自一人放在山上，更何況我們是家人」。而妹夫一家將小孩丟包在哭坡前，還向小孩表示，「因為妳走太慢了，妳會拖累我們，所以妳在路邊等我們下來」，但事實是沒有走不到的路，「只是速度會比較慢而已」，何況最困難的哭坡已經走完，接下來要迎接的就是攻頂。

▲▼雪山哭坡。（圖／記者羅雨恆攝）

▲雪山哭坡。（圖／記者羅雨恆攝）

她透露，事發至今她從未向妹夫提告，也不願意對妹妹提告，「因為她是我親妹妹，她們都是年輕人，揹上這樣的罪名對我的家人來說太沉重了，但是她們必須明白錯在哪裡，並且該跟為人父母的我們致歉，妳們不管是不是帶著氣受了氣丟包孩子，妳們都為三個孩子做了最差的身教。」

她強調，此次事件結束後，其實她最在意的是妹妹和妹夫2人沒有意識到，可能稍有不慎將會變成2起山難意外，她前夫沒有經驗獨攀雪山，而女兒無自我照料能力，卻獨自下哭坡，這2件事情稍有不慎，都是無法挽回的災難意外。她也表示，當網路上紛爭竄起，看見大家只忙著爭論對與錯時，代表在丟包的那個關卡，是大家默默允許的，但「丟包」這件事情，除非是緊急狀況，否則都不應該將夥伴丟下。

▲▼雪山東峰丟包事件。（圖／製表林冠吟）

▲雪山東峰丟包事件。（圖／製表林冠吟）

而針對妹夫事後的道歉，她回應，只是希望他「哪裡點火哪裡道歉」，儘管事後妹夫有在臉書上向她私訊道歉，但對她來說受傷的不是在臉書個版，是在社團裡面，因此才會希望他在社團裡面發澄清文道歉，不過妹夫卻僅「道歉」而「未澄清」，甚至至今都不敢表示「我們是家人」。

她強調，「家人的道歉方式不該是在媒體上丟來丟去，這是自家人的事情，道歉不該是在那種社群媒體道歉」，如今事件演變成這樣，她也感到非常痛心，出面澄清除還原事實外，也希望能將事件全數結束在這裡，讓他們回歸平靜生活。

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