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攻頂雪東！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

▲▼雪山東峰。（圖／KLOOK提供）

▲一名吳姓男子和徐姓親戚一家相約「雪東一日來回」，不料事後卻因種種變故，吳男為攻頂將親戚女兒獨留哭坡，遭徐家怒告。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／綜合報導

登雪山東峰撕破臉！一名吳姓爸爸在臉書發文表示，徐姓親戚一家日前邀約他們家來趟「雪東一日來回」，結果出發時，徐家因故將11歲的妹妹託付給他們照顧，不料妹妹卻在途中走不動了，但他們仍想繼續攻頂行程，因此將妹妹獨自安置在2家相約吃午餐的哭坡，此舉也讓徐家怒對吳家提告。而吳爸也正式在臉書上道歉了，並表示事情冷靜下來後，他和老婆2人因良心譴責，如今每晚都必須吞安眠藥才能入睡。

事件發生後，兩家人也被發現並非朋友，而是來自一個家庭，被指丟下孩子的吳姓男子，和徐其實是連襟，而被丟在哭坡的女童，則是吳的外甥女。

回顧整起事件，吳姓爸爸先是答應徐家走一趟「雪東一日來回」的行程，並初步將登山隊伍分成兩隊，分別為吳家一家四口，徐家一家四口並有一名外傭。

不料出發前一天，徐家的女主人卻臨時變卦，表示要和伙伴一起單攻雪山主峰，因此不會前往雪東一日來回的行程。吳家一家也心想沒關係，但還是有徐爸爸和外傭在，剛好一人顧一個小孩，應該還能負擔。

出發當天，徐家爸爸先是帶著外傭和兒子說要回營區拿入營證，雙方約好中午在「哭坡」吃午餐，徐家小女兒則因為和吳家兒子玩在一起，因此和吳家人一起走。

不料沿途徐家男主人電話卻不接不回，只剩他們夫妻2人帶著3個小孩，「一路東哄西哄，沿途還一直幫妹妹按摩」，終於到達哭坡，結果對方家11歲的妹妹已經走不動，就算開出一堆獎勵也誘拐不動，「但等他（指徐姓男子）上來至少也3~4小時後了，而媽媽還在遙遠的雪山主峰」，且下午有50%降雨機率，雲層也很厚，他擔心再等下去就會下雨，到時就得摸黑下山。

最後，吳做出不近人情的決定，幫外甥女把食物、保暖衣物以及雨衣準備好，在樹蔭下幫她安排好休息的地方，再把妻子的電話留給外甥女，「設鬧鐘讓妹妹每30分鐘跟外傭聯絡一次」，他則帶著妻子和兩個孩子，以最快的速度衝一趟東峰，再回來接外甥女下山。

怎料，他爬到一半時，外傭在電話中表示，徐家爸爸要求妹妹「自己往回走」，會在中途與妹妹碰面。原PO聽完傻眼，「怎麼會這樣要求，哭坡的路是11歲小孩能自己下山的嗎？」他立刻丟下妻小，跑下山去追妹妹，過程中還一度把登山杖也撐歪，「終於在3.2K處左右遇到妹妹，好險剛好有好心人牽著妹妹走，不然這麼陡的路，爸爸竟然叫一個小孩自己走，真的是活見鬼了」。

最後大家平安下山，但徐家的女主人卻以「惡意遺棄女兒」的名義，打算對吳提告，讓吳相當無奈，因此事後發文抱怨。

貼文一出後，瞬間引發兩派網友議論，吳家男主人6日也在臉書道歉，表示當下因失當的情緒，獨留徐家小女兒一人在哭坡觀景台處，等他們去雪東下來再來接她一事，感到相當抱歉，也認為這是不智之舉，萬幸小女孩沒事，在此致上12萬分的歉意，希望徐家能接受歉意的同時，日後也將用更加嚴謹的態度來審視自己的行為。

▲▼吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

▲吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

他也補充說明，道歉並不是為了要讓徐家撤告，且本案為非告訴乃論罪，「沒有道歉換撤告一事」。他透露，他們也沒有要求和解，主因為律師表示沒有太大的幫助，至於沒有什麼好處還要公開道歉，一方面除被要求公開外，另一方面也是冷靜下來後，他們夫妻倆才意識到自己是很恐怖糟糕的人，「怎麼會在那種時候做出這樣的決定」，夫妻倆甚至因為此次事件因良心譴責，好幾天睡不好覺，都需要依靠安眠藥才能勉強入睡。而他們現在唯一能做的只有道歉，希望能以此減輕罪惡感和愧疚感，更萬幸徐家女兒平安無事，否則真的會成為一輩子的遺憾。

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