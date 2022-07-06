獨留外甥女攻雪東有得吵了！律師聲明打臉妹夫　連襟徹底撕破臉

▲一名吳姓男子和徐姓親戚一家相約「雪東一日來回」，不料事後卻因種種變故，吳男為攻頂將外甥女獨留哭坡，遭徐家怒告。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／綜合報導

登雪山東峰撕破臉！一名吳姓爸爸在臉書發文表示，徐姓親戚一家日前邀約他們家來趟「雪東一日來回」，結果出發時，徐家因故將11歲的妹妹託付給他們照顧，不料妹妹卻在途中走不動了，但他們仍想繼續攻頂行程，因此將妹妹獨自安置在2家相約吃午餐的哭坡，此舉也讓徐家怒對吳家提告。貼文一出，瞬間引起兩派網友爭論，吳爸6日也在臉書上道歉，不過女兒被遺棄在哭坡上的徐家則發最新聲明，表示2家為連襟關係，駁斥妹夫所說並非事實，強調他回園區時發現女兒已被帶走。

眼看輿論越燒越烈，6日除吳爸在臉書上道歉外，女兒被獨自丟在哭坡上的爸爸也透過律師發聲明，嚴正駁斥吳爸所言。他表示，1日當天帶著外傭和2個小孩，與有連襟關係的吳妹夫和其家人，一起攀登雪山東峰，不過事後因為他把入園證放在露營區忘記帶，當下立刻請外傭和2個小孩在服務站等他，等他回來再一起繼續行程，但當他返回服務站時，卻發現女兒已和妹夫走了，因此他也趕緊帶著兒子朝雪山東峰前進，不料卻在途中1K處，兒子因高山症身體不適，他只好先帶著兒子回到服務站休息。

隨著時間來到下午1點多，外傭接到妹夫的電話，表示「我們在往雪山東峰4K處的路上，你女兒走不動，我們要把妳女兒放在路邊，要去攻頂，你上來接她」，他聽聞當下也立即回應，「你們不可以將我女兒單獨放在路邊沒人陪她，這樣很危險」，同時立刻上山，並在2.5K處遇到其他山友帶著女兒下山。

▲徐家和吳家雙方各執一詞，徐表示是吳家帶走他女兒，但吳家則表示是徐家不接電話，還要女童獨自一人下山。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫PAKUTASO）



而回顧整起事件，吳姓爸爸指出，他答應徐家走一趟「雪東一日來回」的行程，並初步將登山隊伍分成兩隊，分別為吳家一家四口，徐家一家四口並有一名外傭。

不料出發前一天，徐家的女主人卻臨時變卦，表示要和伙伴一起單攻雪山主峰，因此不會前往雪東一日來回的行程。吳家一家也心想沒關係，但還是有徐爸爸和外傭在，剛好一人顧一個小孩，應該還能負擔。

出發當天，徐家爸爸先是帶著外傭和兒子說要回營區拿入營證，雙方約好中午在「哭坡」吃午餐，徐家小女兒則因為和吳家兒子玩在一起，因此一起走。

但沿途徐家男主人電話卻不接不回，只剩他們夫妻2人帶著3個小孩，「一路東哄西哄，沿途還一直幫妹妹按摩」，終於到達哭坡，結果對方家11歲的妹妹已經走不動，就算開出一堆獎勵也誘拐不動，於是對方家的爸爸要上山接小孩，「但等他上來至少也3~4小時後了，而媽媽還在遙遠的雪山主峰」，且下午有50%降雨機率，雲層也很厚，他擔心再等下去就會下雨，到時就得摸黑下山。

最後，他做出不近人情的決定，幫妹妹把食物、保暖衣物以及雨衣準備好，在樹蔭下幫妹妹安排好休息的地方，再把妻子的電話留給妹妹，「設鬧鐘讓妹妹每30分鐘跟外傭聯絡一次」，他則帶著妻子和兩個孩子，以最快的速度衝一趟東峰，再回來接妹妹下山。

怎料，他爬到一半時，外傭在電話中表示，徐家爸爸要求妹妹「自己往回走」，會在登山口上來，中途與妹妹碰面。原PO聽完傻眼，「怎麼會這樣要求，哭坡的路是11歲小孩能自己下山的嗎？」他立刻丟下妻小，跑下山去追妹妹，「終於在3.2K處左右遇到妹妹，好險剛好有好心人牽著妹妹走，不然這麼陡的路，爸爸竟然叫一個小孩自己走，真的是活見鬼了」。

最後大家平安下山，但徐家的女主人卻以「惡意遺棄女兒」的名義，打算對他提告，並已經到警局備案，讓他相當無奈，因此事後發文抱怨。

儘管吳爸事後也在臉書上道歉，表示冷靜下來後，覺得「自己是個很糟糕的人」，且事件已進入公訴階段，並不會因為他道歉而換得撤告或和解。

▲吳姓男子對於當時獨留友人11歲女兒一人在哭坡的行為道歉。（圖／翻攝自靠北登山大小事）



而整起事件過程，徐家所述顯然與吳爸所述有落差，雙方各執一詞，但詳細原因仍有待檢警進一步調查釐清。