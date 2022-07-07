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全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

記者林育綾／綜合報導

Kakao Entertainment 今（7）日宣布，全球閱覽數超過142億次的網漫大作《我獨自升級》確定動畫化，將由日本A-1 Pictures 參與製作、改編成動畫電影，該公司也曾參與製作知名動畫電影《刀劍神域》系列，如今獨家釋出電影視覺概念海報，預計於2023年上映。

▲▼破億網漫大作《我獨自升級》動畫化確定，將由日本 A-1 Pictures 參與製作。（圖／KAKAO WEBTOON提供）

▲破億網漫大作《我獨自升級》動畫化確定，將由日本 A-1 Pictures 參與製作。（圖／KAKAO WEBTOON提供）

《我獨自升級》在台灣 KAKAO WEBTOON上閱覽次數也超過1千萬，該作品是由 Chugong 創作的同名原創網路小說，2016年首度出版後迅速竄紅，獲得許多關注，2018年由 Kakao Entertainment 製作成網漫，由h-goon 改編文本、DUBU 繪製，再度累積許多死忠粉絲；2019 年在請願網站 change.org 上，擁有大量粉絲連署許願，希望能將其改成動畫，請願人數至今已將近22萬名。

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作品至今在台灣、日本、泰國、美國等世界各地皆成績亮眼，在KAKAO WEBTOON 台灣不僅長距動作冒險類之冠，今年1月還在韓國發行NFT，系列遊戲也正在開發中。

Kakao Entertainment 正式宣布《我獨自升級》的改編計畫，將由日本 A-1 Pictures 參與製作，預計於 2023 年上映。A-1 Pictures 參與過的知名動畫電影包括《刀劍神域》系列、《我們仍未知道那天所看見的花名》、《四月是你的謊言》⋯等。

《我獨自升級》描述一個擁有「傳送門」的世界，「傳送門」為連接異次元與現實世界的通道，只有「獵人」才能進入其中狩獵魔物，而主角成振宇不只是最低階的「E級獵人」，更被獵人界喻為「人類最弱兵器」，卻在一次任務中再次覺醒，一步步成為史無前例的高階獵人。《我獨自升級》除了擁有血脈噴張的劇情及獨特的世界觀，更因壯觀的動作場景而備受粉絲喜愛。
 
《我獨自升級》網路小說作者Chugong表示，「6年前創作時，如果有人告訴我這部作品將變成動畫，我完全不會相信。」因此現在非常興奮，迫不及待看到成振宇和他的朋友們栩栩如生的樣子。網漫插畫家DUBU則表示，「要感謝全世界《我獨自升級》的粉絲讓一切成真，希望這部電影能為他們帶來全新的體驗。」

▲▼破億網漫大作《我獨自升級》動畫化確定，將由日本 A-1 Pictures 參與製作。（圖／KAKAO WEBTOON提供）

▲台灣KAKAO WEBTOON 為歡慶動畫化，還抽台灣限定版悠遊卡。（圖／KAKAO WEBTOON提供）
 
台灣KAKAO WEBTOON 為歡慶《我獨自升級》動畫化消息，即日起至7月10日不僅加開免費話次數，完成指定任務還可以再抽台灣限定版悠遊卡，另外《我獨自升級》動畫電影的預告影片也已經發佈在 Aniplex 和 D&C WEBTOON Biz 的 YouTube 頻道。

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關鍵字：

我獨自升級

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