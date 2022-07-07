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陸廣電總局再批「娘炮審美」　要電視劇抵制病態整容、過度濾鏡

▲▼陸廣電總局再批「娘炮審美」　要電視劇抵制病態整容、過度濾鏡。（圖／翻攝廣電時評）

▲陸廣電總局邀請電視劇製作機構開會。（圖／翻攝廣電時評）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸對娛樂產業的整頓再升級，大陸廣電總局4日邀請20多家電視劇製作機構召開會議，強調電視劇的製作要堅定文化自信、傳承中華文明，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式，並且要堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝、過度使用濾鏡。

大陸廣電總局當天會議以「弘揚新風正氣，推出更多展現新時代精神氣象的優秀電視劇」為主題，廣電總局副局長朱詠雷在會議上表示，要牢牢堅持軍旅電視劇創作正確方向，堅定軍魂價值引領，生動準確詮釋習近平強軍思想，打造愛黨愛國愛軍的重要文化載體。

朱詠雷提到，要堅定文化自信、傳承中華文明，古裝劇美術要真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾、化妝等基本風格樣貌，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。

朱詠雷指出，要堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝、過度使用濾鏡。

朱詠雷強調，要認真把好演員選用關，加強表演指導，以演技和形象氣質與角色、劇情適配為標準，反對以「流量」為標準選用演員。

朱詠雷還說，要堅決抵制收視造假行為，建設規範有序的電視劇收視數據使用機制，維護良好市場秩序和行業生態。

受邀與會的電視劇製作機構代表人也呼應了朱詠雷的要求，江蘇廣播電視總台副台長、幸福藍海影視文化集團股份有限公司董事長蔣小平表示，在主創選擇上，不能迷信流量，堅持選擇具有過硬政治素養，良好藝術修養，符合創作需要的德藝雙馨的主創，「堅決抵製過度娛樂化傾向，堅決抵制畸形審美，堅持走正道，講品格、講格調、講品位、講責任，不走低俗庸俗媚俗的路子。」

優酷副總裁、劇集中心總經理謝穎也說，優酷在2019年就提出反對唯流量、要凸顯價值和效率，「優酷的劇堅持適配原則，用講藝德、講責任、講演技的演員，對那種不用心鑽研劇本，在片場耍大牌，不背台詞的藝人，我們都予以警戒，甚至永不合作。」

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