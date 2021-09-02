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陸全面禁播「偶像養成節目」　要求電視台杜絕「娘炮審美」

▲▼陸全面禁播「偶像養成節目」　要求電視台杜絕「娘炮審美」。（圖／翻攝愛奇藝）

▲大陸偶像養成節目《偶像練習生》。（圖／翻攝愛奇藝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方對演藝圈的整頓尚未結束。大陸國家廣播電視總局（廣電總局）2日發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，禁止電視台、網路平台播出「偶像養成類節目」，並要求堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。

廣電總局強調，近年來，廣播電視和網路視聽文藝節目堅持講品位講格調講責任、抵制低俗庸俗媚俗，不斷推出優秀作品，滿足人民群眾精神文化需要，為進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂像等問題，旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣，發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」。

該份通知共分為8項重點，最受關注的就是前3項。第1項為「堅決抵制違法失德人員」，要求廣播電視機構和網路視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。

▼大陸偶像養成節目《青春有你》。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼陸全面禁播「偶像養成節目」　要求電視台杜絕「娘炮審美」。（圖／翻攝愛奇藝）

第2項為「堅決反對唯流量論」，要求廣播電視機構和網路視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化。

第3項為「堅決抵制泛娛樂化」，要求堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

其餘5項為「堅決抵制高價片酬」「切實加強從業人員管理」「開展專業權威文藝評論」「充分發揮行業組織作用」「切實履行管理職責」。

該份通知很快在網路上引起大量討論，大部分網友都支持抵制「失德藝人」，但對「偶像養成類節目」及「明星子女真人秀節目」不得播出感到非常錯愕，「很喜歡看《偶像練習生》這類的節目，以後都沒有了？」「所以《創造營》以後也不能播了？」「親子節目要消失了？以前愛看《爸爸去哪兒》！」

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