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陸廣電總局訂立「電視劇製作規範」　正片時長「不得少於41分鐘」

▲大陸國家廣播電視總局。（圖／CFP）

▲大陸國家廣播電視總局。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家廣播電視總局（廣電總局）近日發布《電視劇母版製作規範》，對電視劇母版時長、署名、圖像、聲音、字幕、封裝格式、製作質量等進行了技術量化和統一規範，並將於4月1日起正式實施。

規範要求，常規劇集正片時長不少於41分鐘，片頭時長不超過90秒、片尾時長不超過180秒，「前情回顧」「下集預告」時長原則上均不超過30秒，每集結尾畫面與下一集開始畫面如有重複內容，時長不超過30秒，旨在引導製作機構及播出平台不斷優化完成片內容，提升電視劇觀感，維護廣大觀眾的收視權益。

規範對署名提出了要求，廣電總局給出的理由有兩個，一是加強著作權保護，引導全行業提高電視劇著作權保護意識，更加有力保護創作、保障公平，營造尊重原創、誠信守法的良好氛圍。二是引導行業樹立良好風氣，扭轉少數明星演員攀比排位等不正之風，倡導演職人員加強自律，崇德尚藝。

根據規範，電視劇母版應優先採用4K超高清格式製作和存儲，規定高清電視劇母版應採用BT.709色域，4K超高清電視劇母版應採用BT.2020色域，可支持標準動態範圍、PQ高動態範圍、HLG高動態範圍；電視劇聲音取樣頻率不低於48kHz，聲音取樣值的量化精度不低於24bit，明確了聲軌數量和聲道分佈要求、響度和電平的技術指標，努力為觀眾提供更清晰、真實地呈現效果和視聽體驗。

規範也規定了電視劇母版的片頭、片尾、對白字幕的區域位置、區域大小、字體、尺寸等，並給出了片尾滾動字幕尺寸、速度、顏色的技術要求。對此，廣電總局解釋，統一的字幕位置和文字尺寸等能夠方便觀眾清晰準確識別字幕內容，同時，避免因字幕格式不同產生重複拷貝而導致製作機構增加成本。

廣電總局還強調，當前，電視劇行業使用4K超高清技術製作約占到總量的30%，「我們倡導在電視劇拍攝、製作過程中採用4K超高清技術，爭取到2025年全部實現4K超高清母版製作。」

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