鐵飯碗男愛多P、網獵青春肉體　姪子也不放過！重判19年8月

▲桃園曹姓公務員網路獵愛同志，連姪子都不放過，二審重判19年8月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某機關曹姓公務員，雖為男同志但卻羞於外界異樣眼光，2009年起就開始在網路上挑選國高中等青少年，以金錢、遊戲點數誘騙出遊或上摩鐵發生關係，連自己的姪子都遭毒手。一審認定他犯195罪重判20年6月，上訴二審後，高院認定部分行為無罪，7日改判19年8月。可上訴。

檢方起訴，曹男自2009年起開始犯案，當時年紀27歲；一直到去年1月份遭查獲時，已經犯案長達12年。而檢警調查發現，曹男這些年來總計對15人犯案，全都是未滿16歲的青少年。

經過逐一清查，發現曹男一開始竟是先對自己的3名姪子下毒手。他從2009年起，就利用照顧當時13歲姪子的機會，以每次2千元為對價，誘騙發生關係達20次，也多次以手機拍下過程。之後也利用照顧其他2名姪子的機會，分別對2名姪子下手，2人都分別遭侵犯10次以上，一樣也被拍下過程。

不僅如此，姪子長大後曹男沒了興趣，他轉而透過網路認識青少年，而後以金錢為餌，以每次1千元到5千元不等的金額，誘使青少年與他上摩鐵發生關係。其中有2名被害少年，以每個月1次的頻率，分別與曹男發生關係達到20次。此外曹男也利用遊戲點數，誘騙少年前來他家裡遊玩，趁著被害人睡著時性侵，或者是以金錢、點數、免費吃喝玩樂等藉口，誘騙發生關係；曹男多次以手機錄下過程。全案爆發後，檢方對曹男提起公訴。

法院審理時，曹男均坦承不諱，但他表示，因擔心自己喜愛同性傾向，遭他人異樣眼光受到歧視，所以才一時思慮不周，透過網路、遊戲等虛擬世界尋找同性對象，請求法院予以輕判。一審法院認定他犯195罪，重判有期徒刑20年6月。

全案上訴第二審，高等法院審理後於7日宣判，高院改認定曹男對其中一名被害人的部分行為，包含性侵、拍攝均無罪，因此減輕刑度，改判有期徒刑19年8月。可上訴。