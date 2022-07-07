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社會 社會焦點 保障人權

約女網友見面要先上傳遊戲點數　他堅持面交竟被恐嚇狂收血腥照

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路交友陷阱多，台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他趕緊向二分局警方求助，員警告訴他這是網路交友詐騙技倆後，男子才安心未上當。

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南一名22歲劉姓男子，在網路交友通訊軟體認識一位暱稱「雨粿」之女網友，雙方以LINE交談甚歡，並約定6日上午11時許見面，沒想到在赴約當下「雨粿」竟突然表示說，第一次見面須付保證金，並指示劉男到超商購買2千元點數後才能見面，並要拍照方式回傳。

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉男當下覺得很奇怪，向「雨粿」女網友表示，請她親自現身然後會直接把序號給她，如果不出現，而堅持用Line傳序號，就很奇怪了，所以劉男拒絕把序號傳給她，隨後，「雨粿」就傳訊息恫嚇說要找大哥「處理」對他及家人不利，還不斷傳送一些血腥照片給他，讓他很害怕緊張，趕緊向市警二分局民權所求助。劉姓男子擔心如果不從，會遭到詐騙集團報復。

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局民權派出所員警陳科志了解後，告訴劉男這是詐騙集團貫用的手段，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇威脅被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。員警陳科志隨即阻止劉男將所購得遊戲點數序號拍照給對方，並協助劉男退還點數，將錢拿回來；並且要劉男不必過度擔心，劉男終於放下心中的大石，感謝警方幫他守住辛苦錢，沒被詐騙集團拿走。

▲台南1名男子因女網友慫恿買遊戲點數上傳未果，就遭對方恫嚇要找大哥「處理」他和家人，還不斷傳血腥照片給他，嚇得他報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐得不償失。

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