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快訊／條子鴿涉加重誹謗遭起訴　出書亂掰影射謝長廷養子耍特權

▲▼ 條子鴿，酈俊睿。（圖／記者劉昌松攝）

▲退警酈俊睿不實影射謝長廷、張維洲耍特權，經檢察官開庭調查後，被起訴加重誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

退休警員酈俊睿，離開警界後化名條子鴿，並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容涉及多項對警察風紀的不實指控，又在臉書上瞎扯，他曾在台北市攔查到謝長廷前養子張維洲闖紅燈，開單後遭記申誡2次，影射謝、張耍特權，案經張維洲提告，台北地檢署調查認為，整個開罰處分過程都不是事實，7日依加重誹謗罪嫌起訴酈俊睿。

酈俊睿2021年9月4日於臉書粉專「條子鴿」發文寫道，「......那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效......駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句『你知道我爸是誰嗎？』然後，雙手抱胸，直視前方，不再說話。......沒想到，他突然衝著我大吼，『莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？』......。

酈俊睿並寫道：沒多久，副分局長直接來電，劈頭就問，『你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？』......副分局長怪叫一聲，『你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？』......隔午，二支申誡靜靜躺在我辦公室，理由四個字，『態度不佳』......而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」被外界認為，貼文影射的人物就是謝長廷兒子張維洲。

謝長廷不滿駁斥這些發文都是假訊息，張維洲更直接提告，警方調查人事記錄發現，張維洲是在謝長廷卸任行政院長後，才到台北市警局萬華分局任職，且申誡事由是積案等原因，沒有因「態度不佳」被處分過。

台北市警局曾為此通知酈俊睿到案說明時，酈隱身委由律師代表出面請假，案經函送北檢，檢察官為在2020年1月5日開庭，酈俊睿在3名律師陪同下，以被告身份到北檢庭訊，不過當天庭訊結束後，酈僅以「偵查不公開」為由，拒絕對媒體作任何說明。至於酈俊睿另外涉嫌出書涉嫌侮辱公署部分，因罪刑已被修法刪除，處分不起訴。

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