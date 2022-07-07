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與俄國外長談及烏克蘭　越南重申多元化對外政策

▲▼越南外長裴青山（Bui Thanh Son）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲越南外長裴青山與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內6日專電

越俄外長今天在河內市舉行雙邊會談，越南外長裴青山在談到烏克蘭問題時重申越南對國際和地區問題的一貫立場，強調越南「堅持奉行獨立自主、多邊化和多元化的對外政策。」

官媒世界與越南報（The Gioi Viet Nam）報導，裴青山（Bui Thanh Son）6日與到訪的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，裴青山在提到烏克蘭問題時，作上述表示。俄烏戰爭爆發逾百日，越南迄今尚未對外公開譴責俄國。

根據報導，裴青山說，越南始終尊重並感謝俄羅斯人民在越南奪回民族獨立的鬥爭及今天國家建設和發展過程中所給予的支持和真誠幫助；俄羅斯一直是越南外交政策中「最重要的夥伴之一」。

根據報導，拉夫羅夫讚賞越南的真摯感情，強調越南是俄羅斯在亞太地區「重要和可靠的傳統夥伴之一」，希望雙方繼續努力，讓越俄全面戰略夥伴關係取得愈來愈多的實質成果。

雙方在會談中回顧兩國高層領導近期所達成的協議落實情況，報導並強調，會談「在友好、真誠和開放的氣氛中進行」，雙方就未來進一步加強和深化越俄全面戰略夥伴關係提出了許多評估和措施。

報導表示，雙方認為，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，越俄關係在許多領域仍然積極發展。值此之際，兩國外長回顧了兩國外交部的合作情況，並就今後實施計畫達成一致。

裴青山指出，越南堅持奉行獨立自主、多邊化和多元化的對外政策，將繼續重申越南對國際和地區問題的一貫立場，包括烏克蘭問題在內。

拉夫羅夫高度評價越南在區域和東南亞國家協會（ASEAN）中的作用，並對東協在區域架構中的核心作用表示支持，同時相信越南將成為幫助俄羅斯進一步加強與該區域合作的重要橋梁，「包括推動東協與俄羅斯的戰略夥伴關係」。

報導表示，兩國外長還就共同關心的國際和地區問題交換意見，同意繼續在區域和國際組織、論壇上加強協調。

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