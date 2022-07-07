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嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際 　外銷封櫃啟航加拿大

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際5日外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣是國內重要的養殖水產品產地，縣府近年積極輔導養殖及加工業者取得國際驗證，接軌國際產業實力，今年縣內水產業者導入BAP國際驗證成績相當亮眼，有5戶養殖者及1家加工業者通過驗證，將4公噸冷凍台灣鯛魚片外銷至加拿大，縣長翁章梁到場授證BAP證書，一同見證外銷封櫃啟航。

水產品國際貿易競爭激烈，縣府為協助業者突破重圍及貿易壁壘，在漁業署補助下，本次輔導6家業者順利通過BAP，去年國內僅有1家養殖場取得，此次成績勇冠全國很亮眼，除外銷國際，也受到國內包括好市多、家樂福、聖德科斯、主婦聯盟等通路商青睞，國人也吃得到高品質的水產。

本次通過業者包括：東晟水產股份有限公司（台灣鯛、金目鱸、龍虎斑）、邱經堯（金目鱸、虱目魚）、鍾秀琴（金目鱸、銀花鱸、午仔魚）、陳泓碩（金目鱸、白蝦、金錢魚、金鯧）、陳玉芬(台灣鯛)以及陳宏炫（金目鱸），驗證養殖面積近15公頃，奠定嘉義縣優質漁產銷售國內外市場利基。

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際5日外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處指出，BAP（最佳水產養殖規範，Best Aquaculture Practices Certification）國際驗證，是全球知名及廣泛的水產品驗證，從食品安全、社會責任、環境保護、動物健康福利與可追溯性等層面著手，全部稽核項目計186個。

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際5日外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

漁業署副署長林國平說，目前全球通過BAP驗證區域涵蓋40個國家/地區，並有超過2,657家業者獲得BAP驗證，迅速蓬勃發展。由於BAP對水產品的負責任漁業生產及永續目標要求嚴謹，在全球各國水產品通路銷售上已成為最重要指標之一，此次6家業者獲得認證，相信嘉義已經準備好了。

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際5日外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣東石、布袋及義竹三鄉鎮的陸上魚塭及淺海牡蠣養殖漁業很發達，年產量達5.5萬公噸、年產值約45億，產量規模全國第二。其中義竹鱸魚、布袋虱目魚、東石蚵、嘉義黃金烏魚子、好美里文蛤等名不脛而走，另外台灣鯛及白蝦等水產也極具特色，已是台灣重要的水產品生產基地。

東晟水產表示，在縣府輔導下他們陸續取得GLOBALG.A.P.、ASC及BAP等國際驗證，這2-3年雖遇疫情影響，但有國際驗證加持4年來外銷成績仍然成長一成以上，預計今年至少有110公噸的台灣鯛、鱸魚產品外銷至美國、加拿大、韓國及日本等市場。

▲▼ 嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際5日外銷封櫃啟航加拿大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，國際水產品驗證是全球趨勢，業者努力拿到認證等於拿到國際公關的密碼，嘉義縣業者去年水產品外銷總量達5,500公噸，未來嘉義將成立水產加值園區，讓加工可以有更細緻、更符合國際需求的項目出現，專業設計加上國際驗證，養殖業更在地、更安全、又更國際。

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