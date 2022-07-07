醫師教你如何有效率的補充維生素B群，做好營養補給

▲營養補充品好多種，怎麼選才能有效吸收？醫生告訴你。（圖／記者湯興漢攝）



消費中心／綜合報導

兩年多來我們的生活出現了大幅度的改變，更加注重身體健康和日常保養，在不確定的外在環境中如常生活已成為常態，無論進公司還是在家中遠端工作，忙碌的程度好像也沒有減少太多，還得時刻應對突如其來的工作調整，壓力山大的工作狀態最擔心保護力下降，為了營養補給，家中堆滿瓶瓶罐罐，每天睜開眼睛就是面對一把營養保健品，吃這麼多到底有沒有好好吸收？外科醫生江坤俊說明，大家都知道要均衡營養，但「吃對」很重要。

▲想在日常生活中維持健康與保護力，醫師建議可多補充維生素B群。（圖／記者湯興漢攝）



面對現代人的「營養補給需求」，江坤俊表示，面對外在環境的改變，首先要了解自己的健康需求，找到適合自己且更精準的營養補給品，「特別是維生素B群，部分無法由人體自行合成，因此要透過飲食或營養品來補充。」江坤俊進一步指出：「維生素B有8種，像B6主要是增進神經系統的健康、B12則是有助於紅血球的形成，如果不清楚自己需要補充哪一種，可以選擇維生素B群，並依照男女來補充鐵質或是鋅，重點是要每天持之以恆。」

▲外科醫生江坤俊表示，女生可選擇有加鐵的成分，男生則可選擇加鋅的成分。（圖／利捷維提供）



說到從性別挑選營養補充品，江坤俊建議，女生每個月的固定月事會流失鐵質，可以選擇維生素B群＋鐵的營養補給，能維持活力及好氣色，降低特殊時期的不愉快感；男性的話如果工作比較忙碌，可以選擇維生素B群＋鋅，有好精神更能提升工作效率；至於面對不確定的大環境狀況，很多人想在日常生活中維持健康及提升保護力，江坤俊則建議多補充維生素B群＋C，而需要加強保養或是想要舒緩放鬆的人，可以食用超級B群，輕鬆有感。

▲利捷維有酵維生素B群台灣製造，專業研發團隊貼近消費者需求，令人安心。（圖／利捷維提供）

除了告訴大家怎麼挑選適合自己的營養補充品，江坤俊也提醒：「幫助吸收與利用才是關鍵！」市面上保健品多不勝數，如何有效率的補充？江醫師提醒，可以選擇含有AES發酵物的商品做食用，有酵幫助吸收與利用。

利捷維有酵維生素B群以美國專利「AES發酵物」幫助吸收，根據利捷維品牌表示，AES是一種本身有澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纖維素酶的成分，能讓大分子分解為小分子，並幫助利用傳導後完成有酵吸收，利捷維有酵維生素B群有維生素B1、B2、B6、B12，補給更有效率。

▲工作忙碌壓力山大，選對成分正確補充營養才能事半功倍。（圖／記者湯興漢攝）



台灣製造的利捷維嚴選高品質成分，有專業研發團隊、貼近消費者需求，商品皆多項檢驗合格，讓人吃得安心。想要兼顧家庭與工作，擁有健康的身體和充足的體力才能事半功倍，現代人生活忙碌，天天處在高壓環境，時常應酬、加班，經常外食更需要補充營養，想要好好照顧自己、也想好好守護家人健康，選擇有酵的維生素，讓營養補給更有效率

守護您與家人的健康

上網搜尋”利捷維 有酵維生素” ►https://lihi1.com/XtGpN