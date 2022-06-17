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防疫期間維他命該怎麼吃？　4大類營養素正確補對才有效

維生素,維他命,保健品（圖／取自免費圖庫pexels）

▲疫情期間補充關鍵營養素，是增強身體抵抗力的方法之一。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

面對疫情高原期，每天上萬確診病例，不少人擔心自己也會染疫，除了戴好口罩、勤洗手，做好消毒工作，隨時保持個人良好衛生習慣，心情上要戒慎不恐懼，無論是不是「天選之人」或確診康復後暫時吃到「無敵星星」，在與病毒共存的路上，提升自我保護力才是上上策，平日的免疫系統要顧好，染疫後更要好好調養身體。防疫這段期間以來，網路上常見專業醫師、營養師或藥師發文分享日常飲食或挑選保健食品時，該如何有效吃出自身防護力，大多會建議攝取一些可以抗氧化、修復黏膜的關鍵營養素，像是「維他命家族」維生素A、B、C、D，但你真的了解它們嗎？因為每種功效重點、正確吃法皆不同，每個人需求也有別，弄清楚了，才能讓身體補充到位。

要對抗病毒，守好身體的第一道防線很重要，衛福部國民健康署長期倡導均衡飲食觀念，呼籲養成天天五蔬果，從中攝取各種維生素、礦物質、植物化學素及膳食纖維，補充人體不可缺乏或無法製造的營養素，為健康加分，且每天至少要吃3份蔬菜及2份水果，一份蔬菜約是煮熟後半碗飯的量，一份水果約一個拳頭大小，不過現代人生活忙碌，三餐老是在外，只求快速解決吃飽就好，或是工作壓力大到飲食不正常，導致營養不均而處於「隱形飢餓」，尤其總是覺得累、疲憊沒睡飽、容易嘴破火氣大、情緒低落…，當身體出現這些小毛病，就要留意是缺乏「維生素」的警訊。

除了從天然食物攝取維生素，透過營養補充品來加強也是方法之一，市面上有許多維他命相關保健食品，但不是買來以後每天胡亂吞一通，認為有補就好，儘管要常態性保養，也要根據個人實際所需選擇適合的維生素成分，才會有顯著的輔助調理效果，進而維持免疫平衡。

綜合維他命：全方位補足人體所需維生素與礦物質

現代人維持身體健康機能最方便的方式之一，便是補充綜合維他命，含有人體所需的維生素及礦物質，除了補充營養更能強化免疫功能運作。但在挑選上要注意是否具備維生素A維持黏膜健康，是增進皮膚與黏膜組織健康的重要存在，使細胞保持濕潤產生抵禦作用，病毒、細菌不易沾黏入侵體內，避免口鼻、呼吸道成為防疫破口。想補充身體所需維生素，又希望延長效用，可以選擇長效型錠劑，8小時長時間釋放不間斷，才能有效留住營養素為健康加分。

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲補充維生素B可幫助提振精神、增強體力，提升免疫調節能力。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

維生素B：增強體力、提升免疫力

常聽見的B群其實主要包括B1、B2、B6、B12、葉酸（B9）、泛酸（B5）、菸鹼酸（B3）、生物素（B7）等8種營養素，日常從全穀雜糧、肉、深綠色葉菜、堅果等各類食物都能攝取到，但外食族要吃到這麼多樣有困難，因此把它們組成後，就如同團隊一般，可為人體帶來全方面補給，例如B1、B2有助免疫之外，B1還可維持心臟和神經系統功能，B3、B6、B12也可穩定神經及情緒，大致來說，B群是協助調節生理機能的重要輔助酵素，不僅促進新陳代謝，把營養素轉換成能量，更能幫助增強體力、維持精神旺盛，甚至是改善睡眠品質。

不過B群是水溶性維生素，補充後約2～3小時，就會由尿液排出體外快速代謝掉，建議選族緩釋型和速溶型合而為一的維他命B群，讓營養素在體內穩定且緩慢定量釋放、吸收，長達8小時的效力，讓人持續有好精神和好體力。

水果,奇異果（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲維生素C具有抗氧化作用、調節免疫功能，保護身體不受自由基威脅和外來病毒入侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

維生素C：高抗氧化增強免疫力

要增強自我防護免疫力，維生素C也是不可或缺的一大營養素，具有抗氧化作用、調節免疫功能，保護身體不受自由基威脅和外來病毒入侵，又能維持細胞排列緊密性，很適合作為病後補養，加速復原力。在攝取上，蔬菜水果是很好的來源，像是芭樂、柑橘類、奇異果、香椿、青椒等都有豐富含量，根據衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版，建議成人每日維生素C攝取量100毫克，上限不超過2000毫克為基準。

但要注意的是，維生素C是水溶性維生素，不耐熱，在儲存、切洗或高溫烹調等過程易被破壞流失，加上現代人的飲食習慣不易攝取足量，因此可適時利用維他命C營養品來幫自己補充，但消化道吸收有限，多餘的會隨尿液排出體外，單次補充劑量單位過高，有些人又會有拉肚子狀況，面對市售不同劑型和劑量，可挑選緩釋型維他命C，讓消化道穩定吸收固定的量，長效釋放持續8小時維持體內濃度。本身若有服用其他藥物，如阿斯匹靈、磺胺類等，補充前最好先與醫師諮詢，避免與藥物互相干擾。

肌膚,女生,曬太陽。（圖／Pixabay）

▲被稱為「陽光營養素」的維生素D，可透過曬太陽、飲食兩種方式來攝取。（圖／Pixabay）

維生素D：增加免疫細胞保護力

與人體免疫力相關的營養素中，還有被稱為「陽光營養素」的維生素D，在疫情流行期間被瘋狂討論，其中更有國外研究發現，若體內維生素D濃度高，可降低染疫風險。至於維生素D主要功效有哪些，包括增進鈣吸收、維持神經及肌肉正常生理之外，亦能增加免疫細胞保護力，調節生理機能，以及作為健康營養補給，在病後補養更快恢復，而比起多曬太陽和從飲食取得，更有效率的方式是攝取保健品，其中維生素D3 維持體內維生素D濃度效率，比維生素 D2更佳。

針對維生素D一天攝取量，衛福部食藥署建議每日上限是2000 IU，可參考3大原則來作挑選：一顆高單位達800IU、D3型態、選擇國際大廠製造的維生素D3。因為維生素D是脂溶性維生素，可以在飯後食用，而一般來說在建議補充量下是安全的，只是體內維生素D濃度的累積需要時間，必須持之以恆保養，若有使用其他藥品，也要先與醫師或醫療專業人員進行諮詢。

防疫非常時期提升保護力 4大營養素搭配規律生活作息、均衡飲食

疫情讓人壓力大，每個人都希望能自建保護力不中斷，無論哪一種營養素，體內缺一不可，但在飲食無法全面兼顧之下，就需要靠膳食補充劑，大研生醫藥師林東慶從專業角度給予建議，想全方位為健康打底，挑選綜合緩試型維他命可選擇富含27種維生素與礦物質，且在飯後1～2小時補充最佳，多喝水幫助吸收；維生素B群也可挑選有複方添加五味子+牛磺酸+酵母硒+鋅，任何時間都能為活力加分，若擔心影響睡眠可在早上食用；維他命C可選擇兩顆達1000毫克維生素C即可補足一日所需，建議在飯後食用；維生素D3則要挑選高單位小顆粒，一顆即達800 IU維生素D，飯後食用補充有效率。

想要安心補充，林東慶也提醒，產品上要多留意是否通過SGS檢驗，以及要選擇長效釋放型Time-Release製程技術，讓營養長效、有效吸收不浪費。而要遠離疾病，平時也要好好注重營養攝取，規律運動、正常生活作息、充足睡眠、多樣化均衡飲食和適時紓壓，保持好心情才能抵抗病毒。

延伸閱讀：染疫康復後憂MIS及長新冠？權威期刊指Omega-3為抗發炎重要營養素

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