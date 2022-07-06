台北噁男慣犯試女裝「留不明液體」　同業驚揭：他下面有反應

圖文／鏡週刊



台北市一名服飾業者爆料，一名噁男慣犯經常到各地服飾店，以試穿為由在短裙、比基尼上留下不明液體並匆匆離去，嚇壞不少人，因為報警也無法遏止該男行徑，因此怒揭其惡劣藉口及手法，提醒同業多加防範，沒想到引出不少受害業者喊噁。

一名網友在《爆料公社二社》發文附圖表示，在台北地區販售女裝的服飾店家，請小心這名男子，該男會到服飾店以「有表演需求，因此需要試穿女裝」為由，留下不明液體在試穿的服飾上，逕自離開；原PO表示，2年前就遇過此人還報案，但都無下文，目前該男仍繼續犯案。

原PO聽聞承辦人員指出，該男是慣犯，但顯然法律不能對他停止這樣的作為，否則怎麼仍繼續犯案；她強調，該男試穿完的服飾都報銷了，真的非常氣憤，若該男有什麼傳染病，店員未注意到「不明液體」的存在，那下個試穿的客人不就會成為受害者嗎？

因此原PO呼籲同業業者請小心，法律無法制裁他，至少可以預防這種人進店破壞商品，「真的不要讓這個人試穿裙子！」

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對此，不少網友紛紛斥責該名男子噁心「也太噁⋯」「好噁心喔…幹嘛這樣浪費店家的衣服」「一條裙子也能這樣⋯佩服了」；沒想到，有許多同業受害者出面指控這名男子的惡行「我遇過⋯手法一摸一樣」「X的⋯就是當初這個死變態嚇死我們家的工讀生妹妹。2年前到現在，真的有病要去看醫生」「我遇到他穿完然後下面有反應，他再進去換一件，我一直狂撞門叫他出來，超怕他流東西出來，撞到他開門為止」。

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